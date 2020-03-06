"Т Плюс" вложит в Оренбург более 10 млрд рублей за 15 лет

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Т Плюс" в рамках режима "альтернативной котельной" планирует инвестировать более 10 миллиардов рублей в течение 15 лет в развитие городского теплоснабжения Оренбурга, следует из релиза компании.

Ранее в пятницу "Т Плюс" сообщила, что переход Оренбурга на новую модель рынка тепла состоится 1 июля 2020 года. "По предварительной оценке, инвестиции "Т Плюс" в развитие городского теплоснабжения составят более 10 миллиардов рублей за 15 лет. Причем более половины средств будет вложено в модернизацию наиболее изношенной муниципальной инфраструктуры. Это позволит снизить аварийность в теплосетях на 25% и повысить качество теплоснабжения для большей части оренбуржцев", - говорится в сообщении.

Энергокомпания отмечает, что новая модель позволит потребителям усилить контроль за качеством теплоснабжения, а бизнесу - существенно нарастить вложения в теплоснабжающую инфраструктуру Оренбурга. "Это особенно актуально для города, где сейчас 69% тепловых сетей и до 80% оборудования котельных выработали свой срок службы", - подчеркивает "Т Плюс".

"Альткотельная" - новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, определяющейся стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).

В этой схеме долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель уже перешли Ульяновск, Барнаул, Рубцовск Алтайского края и посёлок Линево в Новосибирской области.