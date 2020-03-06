В МИД назвали объяснения по поводу площади Немцова в Праге нонсенсом

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "нонсенсом" объяснения властей Праги по поводу причин для переименования городской площади в площадь имени Бориса Немцова

"Я прочла заявление представителей властей города, которые стояли за соответствующим переименованием площади, их мотивацию. И она меня поразила... Я даже ожидать не могла, что объяснение будет таким: "Мы это делаем в поддержку российской оппозиции". Это же какой-то нонсенс", - сказала Захарова в пятницу на еженедельном брифинге.

Захарова также задалась вопросом, будут ли чешские власти поддерживать только российскую оппозицию. "Как насчет германской оппозиции, итальянской оппозиции? Может быть, оппозиция во Франции нуждается в поддержке чешских властей? Планируется ли поддержать установлением памятника "жёлтых жилетов"? Только Россия почему-то является объектом интереса властей Праги по поддержке ее неких внутриполитических процессов. Это какой-то нонсенс", - отметила Захарова.

По ее словам, это официальное заявление является неуважением к памяти того человека или тех людей, чьи имена в данном случае используются. "Получается, что их имена являются инструментом в политической возне", - заключила представитель министерства.