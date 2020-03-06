Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T13:04+0300
https://ria.ru/20200306/1568242866.html
В МИД назвали объяснения по поводу площади Немцова в Праге нонсенсом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568240522_569:0:2472:1070_1036x0_80_0_0_1fdd0d6643c82dd2997d81ff7c0f5968.jpg
РИА Новости

В МИД назвали объяснения по поводу площади Немцова в Праге нонсенсом

13:04 06.03.2020
1571
© РИА Новости / Евгений ОдиноковОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "нонсенсом" объяснения властей Праги по поводу причин для переименования городской площади в площадь имени Бориса Немцова.
"Я прочла заявление представителей властей города, которые стояли за соответствующим переименованием площади, их мотивацию. И она меня поразила... Я даже ожидать не могла, что объяснение будет таким: "Мы это делаем в поддержку российской оппозиции". Это же какой-то нонсенс", - сказала Захарова в пятницу на еженедельном брифинге.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 февраля, 12:36
В Кремле прокомментировали открытие сквера имени Немцова в Праге
Захарова также задалась вопросом, будут ли чешские власти поддерживать только российскую оппозицию. "Как насчет германской оппозиции, итальянской оппозиции? Может быть, оппозиция во Франции нуждается в поддержке чешских властей? Планируется ли поддержать установлением памятника "жёлтых жилетов"? Только Россия почему-то является объектом интереса властей Праги по поддержке ее неких внутриполитических процессов. Это какой-то нонсенс", - отметила Захарова.
По ее словам, это официальное заявление является неуважением к памяти того человека или тех людей, чьи имена в данном случае используются. "Получается, что их имена являются инструментом в политической возне", - заключила представитель министерства.
Ранее городской совет Праги принял решение переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой находится посольство РФ в Чехии, в площадь Бориса Немцова. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение о присвоении площади имени Немцова - суверенное право властей города.
65212225
Обсудить 0
Мария ЗахароваБорис НемцовПрагаВ мире
Рекомендуем
Крым
В ГД оценили планы "Меджлиса"* устроить митинг в центре Симферополя
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД считает случай с отменой шенгена журналисту "Известий" вопиющим
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Только Россия может дать гарантии для гумпомощи в Идлибе, заявил Маас
Стоп-кадр видео избиения корреспондента РИА Новости в Париже Виктории Ивановой
МИД оценил расследование избиения журналистки РИА Новости в Париже
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
Сотрудник полиции
В Ярославле избили отца школьницы, вступившегося за нее в драке
Руслан Бальбек
Бальбек оценил слова премьера Украины о поставках воды в Крым
Борщ
Ветеран СВР рассказала, какой "борщ" готовила в Латинской Америке
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
Сын Высоцкого допустил, что подаст в суд из-за фото отца в рекламе ФБР
Прощание с командиром батальона Сомали Михаилом Толстых (Гиви) в Донецке
СБУ прокомментировала новые данные о гибели Гиви
Посольство Израиля в Москве
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Раде озвучили новый план "борьбы" за Крым и Донбасс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния