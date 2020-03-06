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Мишустин предложил обсудить проект Стратегии развития ЕАЭС в Минске
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РИА Новости

Мишустин предложил обсудить проект Стратегии развития ЕАЭС в Минске

13:02 06.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил обсудить проект Стратегии развития Евразийской экономической комиссии (ЕАЭС) до 2025 года на заседании межправсовета в Минске 10 апреля.
"И, конечно, завершить работу над проектом Стратегии евразийской интеграции до 2025 года, обсудить ее на заседании очередном межправсовета 10 апреля в городе Минске", - сказал он на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилом Мясниковичем.
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Мясникович, в свою очередь, отметил, что для углубления евразийской интеграции необходимо решить еще ряд вопросов, и этому, в частности, будет способствовать принятие Стратегии.
"Есть достаточно много таких узловых моментов, которые требуют, на мой взгляд, разрешения и которые бы способствовали тому, чтобы действительно интеграция углублялась, потому что ну есть определенная недосказанность, есть определенный, на мой взгляд, разрыв между высоким уровнем политических решений, которые приняты главами государств, главами правительств на интеграцию, и практическими делами", - считает Мясникович.
Ценность проекта Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, по его мнению, заключается в том, что она направлена на конкретные действия.
"Мы сейчас все погружены в то, чтобы действительно 10 апреля на межправсовете доложить главам правительств о готовности. Есть определенные несогласованные позиции, их будет немного, на мой взгляд. Предварительно мы их рассмотрим уже в окончательном варианте, планируется, 16 марта на совете Евразийской экономической комиссии, и доложим главам правительств. Это то, что касается Стратегии", - отметил Мясникович.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияМинскЭкономика
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