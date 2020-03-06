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Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"
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РИА Новости

Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"

13:00 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шансы на встречу в Берлине глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе в конце апреля сохраняются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита в Берлине пока нет. По его словам, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже. В МИД РФ также отмечали, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Хельсинки
3 марта, 15:41
Лавров оценил возможность нового саммита в "нормандском формате"
"Мы работаем на тем, чтобы у нас обмен (удерживаемыми лицами - ред.) был в марте. Мы работаем, чтобы встреча у нас (лидеров "нормандской четверки" - ред.) была в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, когда состоится встреча в "нормандском формате".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Здание МИД России
20 февраля, 20:50
В МИД назвали условие проведения нового "нормандского" саммита
0181003
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковФранцияГерманияПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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