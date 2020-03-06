Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что шансы на встречу в Берлине глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе в конце апреля сохраняются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что конкретной даты проведения "нормандского" саммита в Берлине пока нет. По его словам, еще предстоит понять, в какой степени реализованы те договоренности, которые были достигнуты в Париже. В МИД РФ также отмечали, что заявления Киева и степень выполнения им "Парижского пакета" договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров "нормандского формата" в апреле.
"Мы работаем на тем, чтобы у нас обмен (удерживаемыми лицами - ред.) был в марте. Мы работаем, чтобы встреча у нас (лидеров "нормандской четверки" - ред.) была в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, когда состоится встреча в "нормандском формате".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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