Зеленский оценил возможность новой встречи в "нормандском формате"

"Мы работаем на тем, чтобы у нас обмен (удерживаемыми лицами - ред.) был в марте. Мы работаем, чтобы встреча у нас (лидеров "нормандской четверки" - ред.) была в конце апреля. Я думаю, что все это произойдет", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, когда состоится встреча в "нормандском формате".