Букет в подарок: цветы к 8 Марта

В преддверии Восьмого марта города превращаются в цветочные базары. Весенние тюльпаны, гиацинты и мимоза, универсальные розы и герберы, экзотические ранункулюсы и орхидеи — выбор зависит лишь от вкуса и фантазии покупателя. Яркие букеты — в фотоленте Ria.ru.