Букет в подарок: цветы к 8 Марта

Цветы — самый популярный подарок женщинам на 8 Марта.
Цветы — самый популярный подарок женщинам на 8 Марта.
Флористы советуют в первый праздник весны обратить внимание на тюльпаны, крокусы и гиацинты.
Флористы советуют в первый праздник весны обратить внимание на тюльпаны, крокусы и гиацинты.
Выбирать лучше полураспустившиеся цветы или раскрытые вперемешку с бутонами.
Выбирать лучше полураспустившиеся цветы или раскрытые вперемешку с бутонами.
Бутон должен быть гладким, правильной формы и без пятен.
Бутон должен быть гладким, правильной формы и без пятен.
Если слегка нажать на бутон, свежий цветок будет слегка поскрипывать.
Если слегка нажать на бутон, свежий цветок будет слегка поскрипывать.
Для цветов губительны перепады температур.
Если букет побывал на морозе, лучше дать цветам привыкнуть к дому в прохладном месте.
Если букет побывал на морозе, лучше дать цветам привыкнуть к дому в прохладном месте.
Кончик стебля нужно обрезать под струей воды, удалить нижние листья и сразу поставить в вазу.
Кончик стебля нужно обрезать под струей воды, удалить нижние листья и сразу поставить в вазу.
Розы и лилии любят прохладную воду.
Тюльпаны хорошо чувствуют себя в холодной воде, даже со льдом.
Тюльпаны хорошо чувствуют себя в холодной воде, даже со льдом.
Теплолюбивые сирень и хризантемы предпочитают горячую воду.
Теплолюбивые сирень и хризантемы предпочитают горячую воду.
Верный рецепт сохранить букет ‒ это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез стебля.
Верный рецепт сохранить букет ‒ это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез стебля.
Букет лучше поставить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
Букет лучше поставить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
Не оставляйте цветы рядом с фруктами: последние выделяют этилен, провоцирующий опадение лепестков.
Не оставляйте цветы рядом с фруктами: последние выделяют этилен, провоцирующий опадение лепестков.
Чтобы сохранить мимозу пушистой, специалисты советуют держать ее в пустой вазе без воды.
Чтобы сохранить мимозу пушистой, специалисты советуют держать ее в пустой вазе без воды.