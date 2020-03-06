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2020-03-06T15:51+0300
https://ria.ru/20200306/1568242463.html
Букет в подарок: цветы к 8 Марта
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РИА Новости

Букет в подарок: цветы к 8 Марта

15:50 06.03.2020 (обновлено: 15:51 06.03.2020)
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В преддверии Восьмого марта города превращаются в цветочные базары. Весенние тюльпаны, гиацинты и мимоза, универсальные розы и герберы, экзотические ранункулюсы и орхидеи — выбор зависит лишь от вкуса и фантазии покупателя. Яркие букеты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Цветы — самый популярный подарок женщинам на 8 Марта.

Продажа цветов на Рижском рынке в Москве
1 из 15

Цветы — самый популярный подарок женщинам на 8 Марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Флористы советуют в первый праздник весны обратить внимание на тюльпаны, крокусы и гиацинты.

Продавец цветов на Рижском рынке в Москве
2 из 15

Флористы советуют в первый праздник весны обратить внимание на тюльпаны, крокусы и гиацинты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбирать лучше полураспустившиеся цветы или раскрытые вперемешку с бутонами.

Покупательницы с цветами на Рижском рынке в Москве
3 из 15

Выбирать лучше полураспустившиеся цветы или раскрытые вперемешку с бутонами.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Бутон должен быть гладким, правильной формы и без пятен.

Продажа цветов на Рижском рынке в Москве
4 из 15

Бутон должен быть гладким, правильной формы и без пятен.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Если слегка нажать на бутон, свежий цветок будет слегка поскрипывать.

Покупатель с цветами на Рижском рынке в Москве
5 из 15

Если слегка нажать на бутон, свежий цветок будет слегка поскрипывать.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Для цветов губительны перепады температур.

Розы в тепличном комплексе Зелёный дом в республике Адыгея
6 из 15

Для цветов губительны перепады температур.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Если букет побывал на морозе, лучше дать цветам привыкнуть к дому в прохладном месте.

Сотрудница тепличного комплекса Зелёный дом за работой в республике Адыгея
7 из 15

Если букет побывал на морозе, лучше дать цветам привыкнуть к дому в прохладном месте.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Кончик стебля нужно обрезать под струей воды, удалить нижние листья и сразу поставить в вазу.

Сотрудница тепличного комплекса Зелёный дом за работой в республике Адыгея
8 из 15

Кончик стебля нужно обрезать под струей воды, удалить нижние листья и сразу поставить в вазу.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Розы и лилии любят прохладную воду.

Розы в тепличном комплексе Зелёный дом в республике Адыгея
9 из 15

Розы и лилии любят прохладную воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Тюльпаны хорошо чувствуют себя в холодной воде, даже со льдом.

Сотрудница тепличного комплекса Зелёный дом за работой в республике Адыгея
10 из 15

Тюльпаны хорошо чувствуют себя в холодной воде, даже со льдом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Теплолюбивые сирень и хризантемы предпочитают горячую воду.

Розы в тепличном комплексе Зелёный дом в республике Адыгея
11 из 15

Теплолюбивые сирень и хризантемы предпочитают горячую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Верный рецепт сохранить букет ‒ это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез стебля.

Цветы на Рижском рынке в Москве
12 из 15

Верный рецепт сохранить букет ‒ это свежие цветы, чистая ваза, хорошая вода и косой срез стебля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Букет лучше поставить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

Сотрудница упаковывает букеты цветов к празднику 8 Марта в оранжерее муниципального предприятия Управление зеленого строительства в Красноярске
13 из 15

Букет лучше поставить в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Не оставляйте цветы рядом с фруктами: последние выделяют этилен, провоцирующий опадение лепестков.

Сотрудница срезает цветы к празднику 8 Марта в оранжерее муниципального предприятия Управление зеленого строительства в Красноярске
14 из 15

Не оставляйте цветы рядом с фруктами: последние выделяют этилен, провоцирующий опадение лепестков.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Чтобы сохранить мимозу пушистой, специалисты советуют держать ее в пустой вазе без воды.

Мужчина с мимозами в руках на приграничном рынке в селе Веселое Адлерского района муниципального образования города-курорта Сочи
15 из 15

Чтобы сохранить мимозу пушистой, специалисты советуют держать ее в пустой вазе без воды.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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СочиМоскваКрасноярскРеспублика АдыгеяЦветы8 мартаФото
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