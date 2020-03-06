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Религия и мировоззрение
2020-03-06T12:58+0300
https://ria.ru/20200306/1568242088.html
Муфтий призвал сделать Конституцию "самой большой скрепой" общества
https://cdn21.img.ria.ru/images/147922/55/1479225562_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_297a32f5ec4a487447e8eece5f598f4d.jpg
РИА Новости

Муфтий призвал сделать Конституцию "самой большой скрепой" общества

12:54 06.03.2020 (обновлено: 12:58 06.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШафиг Пшихачев
Шафиг Пшихачев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Шафиг Пшихачев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В мусульманской умме выразили надежду, что российская конституция в ее обновленном виде "станет самой большой скрепой общества" и, прежде всего, задаст положительный импульс для воспитания молодого поколения.
Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.
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"Я очень надеюсь и верю, что под руководством Владимира Владимировича Путина наша конституция станет объединяющим фактором, и причем надолго", - заявил РИА Новости официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев.
Он отметил, что Россия – "уникальное многонациональное, многоконфессиональное государство", которое прошло "через некоторые испытания после развала Советского Союза".
"Лично я после этого, в начале 1990-х, думал, что в обществе будет некая самоорганизация, которая поспособствует большему сближению людей, но этого не произошло – значит, мы должны работать над этим. Любое молодое поколение надо воспитывать, а чтобы воспитывать, нужно опираться на какие-то нормы, и эти нормы должны быть прописаны в конституции", - отметил муфтий.
Он добавил, что в этом деле, над которым сейчас все работают, "самое главное – это формулировки".
"Это очень хорошо понимает президент нашей страны, и я очень верю, что наша конституция после принятия этих поправок станет самой большой скрепой нашего общества", - заключил Пшихачев.
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Религия и мировоззрениеРоссияШафиг ПшихачевКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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