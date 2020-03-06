Муфтий призвал сделать Конституцию "самой большой скрепой" общества

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В мусульманской умме выразили надежду, что российская конституция в ее обновленном виде "станет самой большой скрепой общества" и, прежде всего, задаст положительный импульс для воспитания молодого поколения.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций отметил важность того, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания. Он подчеркнул, что конституция не случайно называется основным законом, который должен консолидировать все общество, и выразил надежду, что на общероссийское голосование получится вынести именно такой проект поправок в основной закон.

"Я очень надеюсь и верю, что под руководством Владимира Владимировича Путина наша конституция станет объединяющим фактором, и причем надолго", - заявил РИА Новости официальный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве муфтий Шафиг Пшихачев

Он отметил, что Россия – "уникальное многонациональное, многоконфессиональное государство", которое прошло "через некоторые испытания после развала Советского Союза".

"Лично я после этого, в начале 1990-х, думал, что в обществе будет некая самоорганизация, которая поспособствует большему сближению людей, но этого не произошло – значит, мы должны работать над этим. Любое молодое поколение надо воспитывать, а чтобы воспитывать, нужно опираться на какие-то нормы, и эти нормы должны быть прописаны в конституции", - отметил муфтий.

Он добавил, что в этом деле, над которым сейчас все работают, "самое главное – это формулировки".