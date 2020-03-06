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2020-03-06T14:00+0300
https://ria.ru/20200306/1568242058.html
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
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РИА Новости

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

12:54 06.03.2020 (обновлено: 14:00 06.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПосольство Израиля в Москве
Посольство Израиля в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Дипломат пояснил, что некоторые из россиян пользуются безвизовым режимом, чтобы нелегально остаться работать в Израиле.

"Когда такое происходит и количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны. Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах", — сказал Ливне.

По его словам, Израиль передал России несколько предложений, касающихся сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с нелегальной миграцией. Российской стороне также предложили наблюдать за процессом в израильских аэропортах.
В феврале посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что за 2019 год во въезде в Израиль отказали примерно шести тысячам российских граждан. Многие из них посчитали решение властей неправомерным и заявили, что выполнили все требования, необходимые для пересечения границы.
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Посол рассказал о проблемах россиян при пересечении границы Израиля
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РоссияАнатолий ВикторовИзраильВ мире
Популярные комментарии
Не для всех смысл жизни в ценах. Но, если говорить о них, я не заметил, что в Израиле дорогие цены. Жилья снять да дорого, но есть вариант купить свое.
6 марта, 14:33
Aldanis Darkwood
1600002
Эти "россияне", скорее всего из незалежней)))
6 марта, 13:25
Раиса Бушева
1300004
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