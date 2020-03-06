Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Дипломат пояснил, что некоторые из россиян пользуются безвизовым режимом, чтобы нелегально остаться работать в Израиле.
"Когда такое происходит и количество таких людей становится выше какой-то планки, то начинается больше внимания к людям из этой страны. Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах", — сказал Ливне.
По его словам, Израиль передал России несколько предложений, касающихся сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с нелегальной миграцией. Российской стороне также предложили наблюдать за процессом в израильских аэропортах.
В феврале посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что за 2019 год во въезде в Израиль отказали примерно шести тысячам российских граждан. Многие из них посчитали решение властей неправомерным и заявили, что выполнили все требования, необходимые для пересечения границы.