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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-06T12:51+0300
https://ria.ru/20200306/1568241885.html
В Анкаре заявили, что границу ЕС пересекли более 142 тысяч беженцев
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РИА Новости

В Анкаре заявили, что границу ЕС пересекли более 142 тысяч беженцев

12:51 06.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация с беженцами на границе Греции с Турцией
Ситуация с беженцами на границе Греции с Турцией
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ситуация с беженцами на границе Греции с Турцией. Архивное фото
АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу утверждает, что более 142 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с ЕС после решения Анкары открыть их.
"По состоянию на 12.10 (совпадает с мск) число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (приграничная с Грецией и Болгарией провинция на северо-западе Турции), составляет 142 175", - написал Сойлу в Twitter.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
4 марта, 21:44
Евросоюз готов ускорить поддержку сирийским беженцам в Турции
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Война в СирииСулейман СойлуЕвросоюзТурцияСирияВ мире
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