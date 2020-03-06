В Анкаре заявили, что границу ЕС пересекли более 142 тысяч беженцев

АНКАРА, 6 мар - РИА Новости. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу утверждает, что более 142 тысяч мигрантов пересекли границы Турции с ЕС после решения Анкары открыть их.
Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
Многие в ЕС полагают, что Турция намеренно пускает беженцев к границе с Евросоюзом, чтобы оказать давление и добиться более весомой поддержки своих действий в Сирии. В Загребе 6 марта состоится внеочередное заседание совета Евросоюза на уровне глав МИД для обсуждения текущей ситуации в Сирии и на границах ЕС.