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В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

12:50 06.03.2020 (обновлено: 13:23 06.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске. Архивное фото
ВАТИКАН, 6 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ватикане, сообщил в пятницу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
По словам официального представителя Ватикана, положительный результат дал тест на коронавирус, проведенный одному из пациентов в четверг.
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"Сегодня утром было временно прекращено предоставление всех амбулаторных услуг санитарно-гигиенической дирекции города-государства Ватикан, чтобы санировать помещения вследствие положительной реакции на COVID-19, обнаруженной вчера у одного из пациентов", - заявил Бруни.
Медико-санитарные службы Ватикана предоставят необходимую информацию о выявленном случае заражения компетентным органам Италии, указал он.
В четверг Бруни проинформировал журналистов о том, что в Ватикане "изучаются меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19, которые необходимо реализовать в соответствии с мерами, принятыми итальянскими властями".
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Еще в конце февраля представитель Святого престола уведомил, что определенные мероприятия в закрытых помещениях со значительным присутствием публики будут перенесены во исполнение предписаний медицинских властей Италии. Было также объявлено о том, что назначен дежурный врач и медперсонал для немедленного оказания медицинской помощи в случае, если в Ватикане появятся пациенты с симптомами, вызывающими подозрение на заражение коронавирусом.
В конце минувшей недели папа Римский Франциск не принял участия в традиционной литургии в римской Латеранской базилике, а также отменил групповые аудиенции в Ватикане. Бруни объяснил это легким недомоганием понтифика, который простудился. Тем не менее, некоторые интернет-ресурсы поспешили сообщить о том, что папа Франциск заразился коронавирусом.
В воскресенье папа Римский обратился с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. Тогда он с сожалением объявил о том, что из-за простуды не сможет поехать в городок Аричча под Римом для совершения так называемых духовных упражнений по случаю Великого поста.
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Во вторник римская газета Il Messaggero сообщила, что папе Франциску был сделан тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Святой престол не стал комментировать данную информацию. Бруни лишь заявил журналистам, что "простуда, которая была диагностирована папе Франциску несколько дней назад, идет своим чередом, без симптомов, связанных с другими патологиями".
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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