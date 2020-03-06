В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

ВАТИКАН, 6 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Первый случай заражения Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Ватикане , сообщил в пятницу журналистам глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

По словам официального представителя Ватикана, положительный результат дал тест на коронавирус, проведенный одному из пациентов в четверг.

"Сегодня утром было временно прекращено предоставление всех амбулаторных услуг санитарно-гигиенической дирекции города-государства Ватикан, чтобы санировать помещения вследствие положительной реакции на COVID-19, обнаруженной вчера у одного из пациентов", - заявил Бруни.

Медико-санитарные службы Ватикана предоставят необходимую информацию о выявленном случае заражения компетентным органам Италии , указал он.

В четверг Бруни проинформировал журналистов о том, что в Ватикане "изучаются меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19, которые необходимо реализовать в соответствии с мерами, принятыми итальянскими властями".

Еще в конце февраля представитель Святого престола уведомил, что определенные мероприятия в закрытых помещениях со значительным присутствием публики будут перенесены во исполнение предписаний медицинских властей Италии. Было также объявлено о том, что назначен дежурный врач и медперсонал для немедленного оказания медицинской помощи в случае, если в Ватикане появятся пациенты с симптомами, вызывающими подозрение на заражение коронавирусом.

В конце минувшей недели папа Римский Франциск не принял участия в традиционной литургии в римской Латеранской базилике, а также отменил групповые аудиенции в Ватикане. Бруни объяснил это легким недомоганием понтифика, который простудился. Тем не менее, некоторые интернет-ресурсы поспешили сообщить о том, что папа Франциск заразился коронавирусом.

В воскресенье папа Римский обратился с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане. Тогда он с сожалением объявил о том, что из-за простуды не сможет поехать в городок Аричча под Римом для совершения так называемых духовных упражнений по случаю Великого поста.

Во вторник римская газета Il Messaggero сообщила, что папе Франциску был сделан тест на коронавирус, который дал отрицательный результат . Святой престол не стал комментировать данную информацию. Бруни лишь заявил журналистам, что "простуда, которая была диагностирована папе Франциску несколько дней назад, идет своим чередом, без симптомов, связанных с другими патологиями".