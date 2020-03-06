Мосгорсуд начал рассматривать дело об убийстве полковника в здании СК

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу приступил к рассмотрению по существу дела петербуржца Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве полковника СК РФ Владислава Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд в пятницу приступил к рассмотрению дела по существу, продлил Григорьеву срок содержания под стражей до 25 августа", - сказал собеседник агентства.
Следующее заседание пройдет 10 марта.
По версии следствия, Григорьев ранил Капустина 1 октября 2019 года прямо у проходной центрального офиса Следственного комитета в Москве, впоследствии офицер умер в реанимации. На следующий день Григорьев был арестован. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере №9 в Санкт-Петербурге с апреля 2013 года, на учете у психиатра-нарколога с ноября 2016 года, а также лечился в психоневрологической больнице имени Кащенко.
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Результаты экспертизы показали, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, которое исключает его вменяемость. В связи с этим обвинение просит суд о применении в отношении Григорьева меры медицинского характера.