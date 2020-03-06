Мосгорсуд начал рассматривать дело об убийстве полковника в здании СК

"Суд в пятницу приступил к рассмотрению дела по существу, продлил Григорьеву срок содержания под стражей до 25 августа", - сказал собеседник агентства.

Результаты экспертизы показали, что нападавший страдает хроническим психическим расстройством, которое исключает его вменяемость. В связи с этим обвинение просит суд о применении в отношении Григорьева меры медицинского характера.