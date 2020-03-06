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2020-03-06T12:47+0300
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В Японии отменили церемонию памяти жертв землетрясения 2011 года
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РИА Новости

В Японии отменили церемонию памяти жертв землетрясения 2011 года

12:47 06.03.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКамеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
Камеры на входе в выставочный комплекс Макухари мессе в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей
© РИА Новости / Иван Захарченко
Камеры на входе в выставочный комплекс "Макухари мессе" в японском городе Тиба, фиксирующие температуру посетителей. Архивное фото
ТОКИО, 6 мар – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение об отмене ежегодных траурных мероприятий по случаю годовщины землетрясения и цунами 11 марта 2011 года на северо-востоке страны, унесших жизни почти 15,9 тысячи человек, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
"Действительно прискорбно, что во избежание распространения коронавирусной инфекции в Японии необходимо предпринять все возможные меры, и мы были вынуждены отменить церемонию памяти", - заявил в ходе пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь японского правительства Суга Ёсихидэ.
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После землетрясения магнитудой 9,0, произошедшего на северо-востоке Японии 11 марта 2011 года, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их электроснабжения, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле.
Согласно последним данным, спустя девять лет после землетрясения и цунами подтверждена гибель 15899 человек. Пропавшими без вести остаются 2529 человек. Еще более 3,7 тысячи человек скончались в результате последствий трагедии, в том числе, приобретенных заболеваний.
В настоящее время в Японии, где подтверждены 1067 случаев заражения коронавирусной инфекцией, отменяются массовые мероприятия, концерты, закрываются школы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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Коронавирус COVID-19ВОЗФукусима-1КитайЯпонияВ мире
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