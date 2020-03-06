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2020-03-06T12:46+0300
https://ria.ru/20200306/1568241365.html
Сын Высоцкого допустил, что подаст в суд из-за фото отца в рекламе ФБР
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РИА Новости

Сын Высоцкого допустил, что подаст в суд из-за фото отца в рекламе ФБР

12:46 06.03.2020
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© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Судиться с США за использование фотографии поэта и певца Владимира Высоцкого в рекламной компании Федерального бюро расследований будет сложно и дорого, но в планах - разобраться с этим делом, сказал РИА Новости актер театра и кино, сын артиста Никита Высоцкий.
Ранее адвокат Владимир Постанюк в разговоре с РИА Новости сообщил, что родственники Высоцкого могут потребовать компенсацию у США за использование его фотографии в рекламной кампании ФБР.
"Потребовать от них что-то, какой-то компенсации, можно только через американский суд. Судиться в Америке – дело сложное и дорогое. Что делать, я буду думать. Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию – мы решим. Но, поверьте мне, надо быть Дерипаской, чтобы судиться в Америке. Это сложное дело", - рассказал он.
ФБР разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией Высоцкого, где использован кадр из телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Глебом Жегловым. Под фотографией сделана подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", рядом - логотип и аббревиатура FBI.
Российский журналист, общественный деятель Владимир Кара-Мурза
25 февраля, 21:37
Кара-Мурза-младший подал в суд на ФБР из-за результатов анализов
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