Сын Высоцкого допустил, что подаст в суд из-за фото отца в рекламе ФБР

ФБР разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией Высоцкого, где использован кадр из телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Глебом Жегловым. Под фотографией сделана подпись на русском языке: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого", рядом - логотип и аббревиатура FBI.