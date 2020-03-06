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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-06T12:44+0300
https://ria.ru/20200306/1568241096.html
Главы МИД Евросоюза хотят решения вопроса беженцев у границ ЕС
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568202297_0:20:1518:874_1036x0_80_0_0_560b3522b732877ce1db66072241b651.jpg
РИА Новости

Главы МИД Евросоюза хотят решения вопроса беженцев у границ ЕС

12:44 06.03.2020
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© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанкСирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
© Sputnik / Бурку Окутан
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Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Главы МИД стран-членов Евросоюза, которые собираются на экстренный Совет по иностранным делам ЕС в Загребе, перед встречей заявили, что необходимо немедленно прекратить насилие в районе сирийского Идлиба, урегулировать гуманитарный кризис на северо-западе Сирии и решить вопрос с новым наплывом беженцев у европейских границ.
По словам главы МИД Греции Никоса Дендиаса, сегодня его страна сталкивается "с массированным наплывом беженцев на греческую и общеевропейскую границу". "Эти беженцы жили на турецкой территории на протяжении лет, и мы можем доказать, что это передвижение мигрантов было спровоцировано Турцией. И мы должны предельно ясно дать понять, что ЕС не позволит "инструментализировать" человеческие страдания", - сказал Дендиас.
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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, в свою очередь, выразил одобрение достигнутыми накануне в ходе российско-турецкого саммита в Москве договоренностями и заявил, что считает важным найти политическое решение ситуации в сирийском Идлибе и прекратить гуманитарный кризис на территории САР. "Мы все рассчитываем, что эскалация в Идлибе прекратится, потому что нельзя позволить продолжать страдания населения, поэтому мы все хотели, чтобы были приняты какие-то решения", - сказал он. Комментируя слова российского лидера Владимира Путина о том, что действующие на территории Идлиба бандформирования нарастили активность, Линкявичюс подчеркнул, что "сначала надо обеспечить прекращение огня, а затем разбираться, кто есть кто на местах".
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок также высказался за "закрепление договоренности о прекращении огня между Россией и Турцией бесполетной зоной над Идлибом". "Конечно, я рад достигнутым соглашением о прекращении огня, посмотрим, будет ли оно продолжительным. И я считаю, что было бы мудрым добавить к прекращению огня бесполетную зону", - сказал глава МИД Нидерландов.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Экстренное заседание Совета ЕС по иностранным делам, посвященное Сирии и миграционному кризису, проходит в пятницу в хорватском Загребе по инициативе главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
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Война в СирииЖозеп БоррельСтеф БлокНикос ДендиасИдлиб (мухафаза)Линас ЛинкявичюсЕвросоюзВладимир ПутинЗагребСирияВ мире
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