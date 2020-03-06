Заседание межправкомиссии Россия — Судан отложили из-за коронавируса

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Заседание межправительственной комиссии РФ-Судан, которое должно было пройти в Хартуме 10-12 марта, отложено на неопределенный срок из-за опасений по поводу распространения Заседание межправительственной комиссии РФ-Судан, которое должно было пройти в Хартуме 10-12 марта, отложено на неопределенный срок из-за опасений по поводу распространения коронавируса , сообщил РИА Новости временный поверенный в делах Судана в Москве Онур Ахмад Онур.

"Заседание МПК отложено, новая дата будет определена по просьбе российской стороны. Поводом для переноса стали опасения из-за распространения коронавируса", - заявил Онур.

По его словам, суданская сторона завершила все приготовления к раунду комиссии и ожидает проведения МПК в апреле или мае.

Изначально заседание МПК планировалось на декабрь, затем было перенесено на 10-12 марта в Хартум

Онур сообщил, что суданская сторона выдала порядка 60 виз участникам российской делегации и представителям частного сектора.

Онур сообщил, что с суданской стороны комиссию возглавит министр энергетики и минеральных ресурсов Адель Ибрагим, а с российской – глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

По его словам, в Судане не зафиксировано случаев коронавируса.

Российско-суданская МПК была создана в 2013 году. Ее заседания проходят ежегодно поочередно в Москве и Хартуме.

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