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2020-03-06T12:43+0300
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни
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РИА Новости

Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

12:43 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами с небольшими осадками ожидает москвичей в выходные с 7 по 9 марта, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"В ближайшие выходные дни погода у нас будет определяться атлантическим циклоном, то есть у нас погода будет более облачной, чем ожидаем сегодня, местами будут приниматься небольшие дожди. Наибольшее количество осадков мы ожидаем 9 марта", - рассказала Позднякова.
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По ее словам, температура воздуха в ночные часы сохранится положительной, около плюс 3-5 градусов, дневная температура будет в пределах 7-9 градусов тепла. Температура воздуха останется существенно выше климатической нормы и будет соответствовать примерно 20-м числам апреля.
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Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
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