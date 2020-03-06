Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Облачная погода, местами с небольшими осадками ожидает москвичей в выходные с 7 по 9 марта, сообщила РИА Новости главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.
"В ближайшие выходные дни погода у нас будет определяться атлантическим циклоном, то есть у нас погода будет более облачной, чем ожидаем сегодня, местами будут приниматься небольшие дожди. Наибольшее количество осадков мы ожидаем 9 марта", - рассказала Позднякова.
По ее словам, температура воздуха в ночные часы сохранится положительной, около плюс 3-5 градусов, дневная температура будет в пределах 7-9 градусов тепла. Температура воздуха останется существенно выше климатической нормы и будет соответствовать примерно 20-м числам апреля.