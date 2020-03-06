Синоптик рассказала о погоде в Москве в праздничные дни

"В ближайшие выходные дни погода у нас будет определяться атлантическим циклоном, то есть у нас погода будет более облачной, чем ожидаем сегодня, местами будут приниматься небольшие дожди. Наибольшее количество осадков мы ожидаем 9 марта", - рассказала Позднякова.