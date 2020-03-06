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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T12:41+0300
https://ria.ru/20200306/1568240807.html
Эксперт оценил ситуацию с соблюдением перемирия в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:195:3295:2048_1036x0_80_0_0_5b5fe884ed1d7d00f4d669248e364dbd.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил ситуацию с соблюдением перемирия в Идлибе

12:41 06.03.2020
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© Фото : SANAПровинция Идлиб
Провинция Идлиб
© Фото : SANA
Провинция Идлиб
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Эффективность соблюдения перемирия в сирийском Идлибе во многом зависит от того, сможет ли Турция в полной мере контролировать военизированные исламистские группировки, действующие на территории арабской страны, полагает старший научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.
По мнению эксперта, успех или неудача режима прекращения огня в этом регионе проявят себя уже в ближайшие несколько суток.
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"Будет ли соблюдаться перемирие? Предыдущий опыт показал, что им (Турции) не удалось поставить под контроль исламистов. Они смогли поставить под контроль только тех исламистов, кого они финансируют. Прежде всего, Свободную сирийскую армию - порядка 10 тысяч боевиков... Сумеют ли они усмирить "нусровцев" (террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*)? Они и прежде не смогли этого сделать", - сказал Надеин-Раевский на пресс-конференции по ситуации в сирийском Идлибе, организованной на площадке МИА "Россия сегодня".
Эксперт уверен, что, будет ли выполняться вступившее в силу соглашение о прекращении огня в Идлибе, "станет понятно уже в первые несколько дней". "Вероятнее всего, протурецкие боевики будут соблюдать режим перемирия, сирийская армия также может по приказу прекратить боевые действия. А вот что касается исламистов, здесь присутствуют большие сомнения", - отметил востоковед, добавив, что эти группировки, предположительно, получают финансирование из стран Персидского залива и, как следствие, "преследуют другие интересы".
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Виктор Надеин-РаевскийВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Российская академия наукВладимир ПутинМоскваТурцияВ мире
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