Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с COVID-19

"Я обсудил по телефону вместе со своим дорогим другом Биллом Гейтсом важность продолжения согласованных усилий, расширения сотрудничества и координации между международными учреждениями и частными субъектами в гуманитарной работе. Мы все союзники в борьбе с болезнями и их распространением, особенно коронавирусом, а также поддержке усилий по развитию методов его лечения и профилактики", - написал Мухаммед бен Зейид в своем микроблоге.