Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с COVID-19

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян обсудил по телефону с неисполнительным председателем совета директоров компании Microsoft, американским филантропом Биллом Гейтсом расширение сотрудничества в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил наследный принц в социальной сети Twitter.
"Я обсудил по телефону вместе со своим дорогим другом Биллом Гейтсом важность продолжения согласованных усилий, расширения сотрудничества и координации между международными учреждениями и частными субъектами в гуманитарной работе. Мы все союзники в борьбе с болезнями и их распространением, особенно коронавирусом, а также поддержке усилий по развитию методов его лечения и профилактики", - написал Мухаммед бен Зейид в своем микроблоге.
My good friend @BillGates and I discussed over a call the importance of enhancing cooperation between multilateral institutions and private entities in the global fight against all diseases and covid19 in particular. We have been and will remain strong partners in this effort.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 6, 2020
Ранее ОАЭ рекомендовали своим подданным не выезжать за границу в этот период из-за широкого распространения коронавируса. Вместе с тем они предложили свою помощь в эвакуации из эпицентра распространения коронавируса в Китае более 200 граждан арабских и других стран, которые не смогли уехать сами, а также согласились принять их в специально созданном в Абу-Даби гуманитарном городке для отбывания карантина в течение 14 дней прежде, чем отправить на родину.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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