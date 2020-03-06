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Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с COVID-19
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РИА Новости

Наследный принц Абу-Даби обсудил с Биллом Гейтсом борьбу с COVID-19

12:39 06.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Наследный принц столичного эмирата ОАЭ Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян обсудил по телефону с неисполнительным председателем совета директоров компании Microsoft, американским филантропом Биллом Гейтсом расширение сотрудничества в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщил наследный принц в социальной сети Twitter.
"Я обсудил по телефону вместе со своим дорогим другом Биллом Гейтсом важность продолжения согласованных усилий, расширения сотрудничества и координации между международными учреждениями и частными субъектами в гуманитарной работе. Мы все союзники в борьбе с болезнями и их распространением, особенно коронавирусом, а также поддержке усилий по развитию методов его лечения и профилактики", - написал Мухаммед бен Зейид в своем микроблоге.
Ранее ОАЭ рекомендовали своим подданным не выезжать за границу в этот период из-за широкого распространения коронавируса. Вместе с тем они предложили свою помощь в эвакуации из эпицентра распространения коронавируса в Китае более 200 граждан арабских и других стран, которые не смогли уехать сами, а также согласились принять их в специально созданном в Абу-Даби гуманитарном городке для отбывания карантина в течение 14 дней прежде, чем отправить на родину.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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2 марта, 16:06
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Коронавирус COVID-19Мухаммед бен Заид Аль НахайянДубай (эмират)ВОЗБилл ГейтсКитайОАЭВ мире
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