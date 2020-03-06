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https://ria.ru/20200306/1568240563.html
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
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РИА Новости

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

12:35 06.03.2020 (обновлено: 16:03 06.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Посольство Италии в РФ в связи с новыми мерами властей Москвы рекомендует своим гражданам воздерживаться от посещения России при наличии даже самых легких симптомов простуды, говорится в сообщении дипмиссии на странице в Facebook.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, согласно которому граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ, а прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, Италии, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по вирусу, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии отметили, что российские власти контролируют соблюдение этого обязательства, а также обратили особое внимание на возможную проверку состояния прибывших пассажиров в больнице, где предусмотрен период наблюдения длительностью несколько дней и при необходимости 14-дневный карантин.
"Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых лёгких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа", - заявили в посольстве.
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298245848
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Коронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваИталия
Популярные комментарии
Правильно нечего нам вирусы привозить, вот вакцину сделаем, тогда сможете приехать, после того как у себя на родине вылечитесь
6 марта, 12:43
Спиральтист ...
101900010
Ну а что вы хотели?? Фед.СМИ сколько уже пугали Италией??
6 марта, 12:43
Semen Ivanoff
4000218
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