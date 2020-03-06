Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ", - говорится в сообщении посольства.