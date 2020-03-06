Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, согласно которому граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в РФ, а прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Франции, Италии, Германии, Испании и других стран с неблагополучной ситуацией по вирусу, должны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
"В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ", - говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии отметили, что российские власти контролируют соблюдение этого обязательства, а также обратили особое внимание на возможную проверку состояния прибывших пассажиров в больнице, где предусмотрен период наблюдения длительностью несколько дней и при необходимости 14-дневный карантин.
"Учитывая возможность подвергнуться вышеописанным мерам российских органов власти, рекомендуется воздерживаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых лёгких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа", - заявили в посольстве.
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