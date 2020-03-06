Премьер Украины заявил, что новое правительство скоро доукомплектуют

КИЕВ, 6 мар - РИА Новости. Новый премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что состав правительства будет доукомплектован в ближайшее время, проводит собеседования с кандидатами на должность министров.
Верховная рада Украины в среду на внеочередном заседании отправила в отставку премьера Алексея Гончарука и назначила на его место по представлению президента Украины Владимира Зеленского и.о. вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Шмыгаля. Парламент также утвердил новый состав правительства. При этом не были назначены главы Минэнерго, Минобразования, Минкульта и министерства агропромышленного комплекса (АПК). Вакантными в новом правительстве остаются пять – шесть должностей.
"Что касается формирования правительства, то в данный момент я провожу собеседования и правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны соответствующие качественные и правильные кандидатуры", - сообщил Шмыгаль, выступая в Раде в пятницу.