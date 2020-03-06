Премьер Украины заявил, что новое правительство скоро доукомплектуют

"Что касается формирования правительства, то в данный момент я провожу собеседования и правительство будет сформировано безотлагательно в ближайшее время, как только будут подобраны соответствующие качественные и правильные кандидатуры", - сообщил Шмыгаль, выступая в Раде в пятницу.