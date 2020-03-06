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Суд начнет рассматривать дело Шестуна 12 марта
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РИА Новости

Суд начнет рассматривать дело Шестуна 12 марта

12:34 06.03.2020
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© АГН "Москва" / Антон Кардашов Александр Шестун
Александр Шестун
© АГН "Москва" / Антон Кардашов
Александр Шестун. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подольский городской суд Подмосковья 12 марта приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.
"Суд назначил дату рассмотрения дела по существу на 12 марта", - рассказала она.
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Кроме того, по ее словам, суд до 23 июня продлил Шестуну меру пресечения в виде содержания под стражей.
Генпрокуратура в конце декабря утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Шестуна. Экс-глава района обвиняется по целому ряду статей УК РФ, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и взяточничестве. В частности, по версии следствия, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
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Бывший чиновник вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме". Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года.
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Александр ШестунГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
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