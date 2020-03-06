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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-06T12:30+0300
https://ria.ru/20200306/1568240254.html
Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1036x0_80_0_0_7a1ede0ca43b3f44b020eb7ccede9018.jpg
РИА Новости

Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

12:30 06.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал договоренности РФ и Турции по Идлибу, но назвал их запоздалыми.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Нужно, в первую очередь, приветствовать то, что было достигнуто между Россией и Турцией. Но это также было запоздало. Мы на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН призывали обе стороны к перемирию, чтобы было прекращено страдание, которое причиняется гражданскому населению этими боями, но также чтобы были созданы условия для дальнейшего оказания гуманитарной помощи людям", - заявил Маас в интервью Deutschlandrundfunk.
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Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана по Идлибу
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Обострение ситуации в ИдлибеОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияВойна в СирииХайко МаасИдлиб (мухафаза)МИД ГерманииСовет Безопасности ООНТурцияООНВ мире
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Страдания мирного населения их забеспокоили, а когда Ирак, Ливию,Сирию громили, не беспокоили? Поток мигрантов их беспокоит и собственное благополучие.
6 марта, 12:39
Александр Невский
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