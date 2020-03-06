Маас прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана по Идлибу

БЕРЛИН, 6 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал договоренности РФ и Турции по Идлибу, но назвал их запоздалыми.
В четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
"Нужно, в первую очередь, приветствовать то, что было достигнуто между Россией и Турцией. Но это также было запоздало. Мы на двух последних заседаниях Совета Безопасности ООН призывали обе стороны к перемирию, чтобы было прекращено страдание, которое причиняется гражданскому населению этими боями, но также чтобы были созданы условия для дальнейшего оказания гуманитарной помощи людям", - заявил Маас в интервью Deutschlandrundfunk.