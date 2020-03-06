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Туризм
2020-03-06T13:16+0300
https://ria.ru/20200306/1568240081.html
Власти Турции рассказали о мерах против проникновения коронавируса
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РИА Новости

Власти Турции рассказали о мерах против проникновения коронавируса

13:16 06.03.2020
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CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / GöcekГечек, Турция
Гечек, Турция
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Göcek
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Турецкие чиновники рассказали о предпринимаемых мерах на въезде и внутри страны, чтобы воспрепятствовать появлению и распространения вируса, на данный момент из 1363 тестов на это заболевание, ни одного положительного, сообщает АТОР.
По состоянию на 5 марта в Турции не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. При этом он выразил обеспокоенность по поводу "медленной реакции" Европы на вспышку заболевания, что, по его мнению, "подвергает Турцию риску".
Страна уже закрыла границы или ограничила рейсы с пятью государствами, включая Иран, Китай, Италию, Южную Корею и Ирак. Въезд на территорию Турции всем туристам, независимо от национальности, побывавшим в последние 14 дней в Китае, Иране, Южной Корее, Иране и Италии – запрещен.
Все, кто возвращается с хаджа из Саудовской Аравии, в обязательном порядке проходят проверку. Тепловизионное обследование, которое первоначально было внедрено для пассажиров из Китая, было применено и для проверок туристов из других стран, отнесенных к зоне риска.
Как и россиян, граждан Турции призвали избегать поездок за границу и посоветовали тем, кто уже выезжал за рубеж, изолировать себя дома в течение 14 дней после возвращения.
Турецким путешественникам, возвращающимся из-за границы, рекомендовано носить маски и немедленно обратиться к врачу, если у них есть симптомы заболевания верхних дыхательных путей.
В Турции были проведены тесты относительно 1363 подозреваемых лиц, но ни один из них, как заявил министр, не дал положительный результат.
Глава турецкого Минздрава также прокомментировал информацию о пациенте с коронавирусом, который путешествовал в Сингапур на борту самолета Turkish Airlines. Лайнер вылетел обратно в Стамбул без пассажиров. Экипаж был помещен в карантин на 14 дней.
В отелям Турции даны рекомендации уделить повышенное внимание регулярной дезинфекции дверных ручек, пультов дистанционного управления телевизором, кондиционеров, открытым поверхностям в общественных зонах отдыха.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСингапур (страна)Южная КореяСтамбул
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