Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
01:40 "20 тысяч зараженных". Как устроена система вброса фейков в родительские чаты ( и как вычислить бота)
10:05 Купи футболку за 50$ и получи шанс поехать в Ухань. Серьезно?? Зачем это придумали русские айтишники.
13:00 Папа римский и коронавирус. Чем болен понтифик? (обсуждаем с корреспондентом РИА Новости в Италии)
16:30 "Антихрист толкнул людей на создание "войсов": Папа римский против голосовых сообщений. Кто и почему на это попался
21:02 Похоже на Гитлера. Или на Гоголя. Или на Эдгара По. Спекуляции вокруг кроссовок Puma
23:30 Протоиерей Дмитрий Смирнов о том, что девочкам вместо школы надо учиться быть мамами. Почему не стоит пугаться?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Эксперты эпизода: Александр Логунов, Ольга Лукинова, Ник Макфлай
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru