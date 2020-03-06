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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-03-06T12:30+0300
https://ria.ru/20200306/1568240027.html
Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568239889_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_bbc2886abd05aadf5c23efc12b7d07d0.jpg
РИА Новости

Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты

12:30 06.03.2020
7074
Не верю!
Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты
Вчера, 12:30
Как в родительские чаты вбросили фейк про "Леночку" и 20 000 зараженных (объясняем схему вброса)? Правда, что россияне запустили сайт, где предлагают тур в Ухань (шутка ли это – спрашиваем у одного из создателей)? Кроссовки с "челкой" Гитлера – провокация, чтобы привлечь внимание? И что на самом деле сказал протоиерей Смирнов про девочек и школу?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
01:40 "20 тысяч зараженных". Как устроена система вброса фейков в родительские чаты ( и как вычислить бота)
10:05 Купи футболку за 50$ и получи шанс поехать в Ухань. Серьезно?? Зачем это придумали русские айтишники.
13:00 Папа римский и коронавирус. Чем болен понтифик? (обсуждаем с корреспондентом РИА Новости в Италии)
16:30 "Антихрист толкнул людей на создание "войсов": Папа римский против голосовых сообщений. Кто и почему на это попался
21:02 Похоже на Гитлера. Или на Гоголя. Или на Эдгара По. Спекуляции вокруг кроссовок Puma
23:30 Протоиерей Дмитрий Смирнов о том, что девочкам вместо школы надо учиться быть мамами. Почему не стоит пугаться?
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Не верю!ПодкастУханьИталия
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