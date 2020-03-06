Как в родительские чаты вбросили фейк про "Леночку" и 20 000 зараженных (объясняем схему вброса)? Правда, что россияне запустили сайт, где предлагают тур в Ухань (шутка ли это – спрашиваем у одного из создателей)? Кроссовки с "челкой" Гитлера – провокация, чтобы привлечь внимание? И что на самом деле сказал протоиерей Смирнов про девочек и школу?

Не верю! Туры в Ухань, кроссовки с Гитлером, cистема вбросов в чаты

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

01:40 "20 тысяч зараженных". Как устроена система вброса фейков в родительские чаты ( и как вычислить бота)

10:05 Купи футболку за 50$ и получи шанс поехать в Ухань. Серьезно?? Зачем это придумали русские айтишники.

13:00 Папа римский и коронавирус. Чем болен понтифик? (обсуждаем с корреспондентом РИА Новости в Италии)

16:30 "Антихрист толкнул людей на создание "войсов": Папа римский против голосовых сообщений. Кто и почему на это попался

21:02 Похоже на Гитлера. Или на Гоголя. Или на Эдгара По. Спекуляции вокруг кроссовок Puma

23:30 Протоиерей Дмитрий Смирнов о том, что девочкам вместо школы надо учиться быть мамами. Почему не стоит пугаться?

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка,Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

Как и где бесплатно подписаться на подкасты

Эксперты эпизода: Александр Логунов, Ольга Лукинова, Ник Макфлай

Монтаж Андрея Темнова

Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях