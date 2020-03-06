Видеомост Москва – Кишинев – Ереван – Минск о региональной интеграции

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11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Кишинев – Ереван – Минск на тему: "Региональная интеграция, сотрудничество Евразийского банка развития со странами ЕАЭС".