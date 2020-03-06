Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:16+0300
https://ria.ru/20200306/1568239479.html
Видеомост Москва – Кишинев – Ереван – Минск о региональной интеграции
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Видеомост Москва – Кишинев – Ереван – Минск о региональной интеграции

12:16 06.03.2020
7
11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится видеомост Москва – Кишинев – Ереван – Минск на тему: "Региональная интеграция, сотрудничество Евразийского банка развития со странами ЕАЭС".
Участник в Москве:
- глава Евразийского банка развития Андрей БЕЛЬЯНИНОВ.

В Кишиневе:
- представитель Министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова.

В Ереване, Минске – представители СМИ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
Раде осталось рассмотреть 720 поправок к закону о рынке земли
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
В двух департаментах Франции закрыли ясли и лицеи
Экспонат выставки в музее Виктории и Альберта
Костюм Джонни Деппа из фильма Тима Бертона покажут в лондонском музее
Лето
Синоптики пообещали россиянам "малиновое" лето в 2020 году
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости госслужащих
Порт в Гаване, Куба
Самая секретная в мире подлодка попала на фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии
Посетители в отделении банка
Эксперты включили в группу риска 38 российских банков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Девушка станет известна теперь: в Иваново Путину сделали предложение руки и сердца
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Сотрудники скорой помощи надевают защитные костюмы на территории больничного комплекса в Коммунарке
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния