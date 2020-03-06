Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:16+0300
https://ria.ru/20200306/1568239439.html
В Финляндии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 15 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270563_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_bee5e8f77930fd58bae3cb6a1e106db9.jpg
РИА Новости

В Финляндии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 15 человек

12:16 06.03.2020
1825
© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске на улице
Девушка в медицинской маске на улице
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
Девушка в медицинской маске на улице. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Три новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии в пятницу, теперь общее число заболевших в этой стране составляет 15, сообщают местные власти.
"Все инфицированные люди находятся в хорошем состоянии. Они были проинструктированы оставаться дома в изоляции. Все, с кем контактировали инфицированные, проходят проверку", - уточняется в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
330001
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйЗдоровье - ОбществоВОЗКитайФинляндияВ мире
Рекомендуем
Прохожие в защитных медицинских масках
В Финляндии выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
Лаборатория
В Норвегии почти сто человек заразились коронавирусом
Женщина в маске
В Испании число заразившихся коронавирусом возросло до 345 человек
Девушка в медицинской маске
В Германии число заразившихся коронавирусом выросло до 534 человек
Коронавирус 2019-nCoV
Ученые обнаружили изменения в клинических симптомах коронавируса
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Люди в защитных масках
В Сербии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Девушка в медицинской маске
В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом
Экспресс-лаборатория
У вернувшейся из Италии жительницы Нижнего Новгорода нашли коронавирус
Тест на выявление коронавируса
Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
Женщина в медицинской маске
В Хорватии выявили 11 случай заражения коронавирусом
Лаборатория
СМИ: в Камеруне зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Люди в защитных масках идут по улице в центре Тегерана, Иран
Иран зафиксировал рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом
Женщина в медицинской маске
В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до десяти человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния