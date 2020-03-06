В Финляндии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 15 человек

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мар - РИА Новости. Три новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии в пятницу, теперь общее число заболевших в этой стране составляет 15, сообщают местные власти.
"Все инфицированные люди находятся в хорошем состоянии. Они были проинструктированы оставаться дома в изоляции. Все, с кем контактировали инфицированные, проходят проверку", - уточняется в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысячи. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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