МСП Банк поддержал строительство центра здоровья в Самарской области

Банк открыл кредит компании "Волжские Термы" на сумму 275 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых на 7 лет в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП, а также поручительством Гарантийного фонда Самарской области.

Отмечается, что на территории семейного центра здоровья и отдыха "Волжские термы" будут расположены подогреваемые бассейны, в том числе на открытом воздухе, сауны и бани, помещения для оздоровительных процедур, SPA-комплекс, фудкорт, детская водная площадка. Площадь комплекса составит 13,2 тысячи квадратных метров.