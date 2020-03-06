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МСП Банк поддержал строительство центра здоровья в Самарской области
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РИА Новости

МСП Банк поддержал строительство центра здоровья в Самарской области

12:16 06.03.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. МСП Банк совместно с Корпорацией МСП профинансировал строительство оздоровительного комплекса в Самарской области, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Банк открыл кредит компании "Волжские Термы" на сумму 275 миллионов рублей по ставке 8,25% годовых на 7 лет в рамках программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП, а также поручительством Гарантийного фонда Самарской области.
Проект с объемом инвестиций более 350 миллионов рублей предполагает строительство в моногороде Новокуйбышевске оздоровительного комплекса. Открытие комплекса намечено на конец 2020 года, в ходе реализации проекта будет создано около 70 рабочих мест.
Отмечается, что на территории семейного центра здоровья и отдыха "Волжские термы" будут расположены подогреваемые бассейны, в том числе на открытом воздухе, сауны и бани, помещения для оздоровительных процедур, SPA-комплекс, фудкорт, детская водная площадка. Площадь комплекса составит 13,2 тысячи квадратных метров.
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Корпорация МСПСамарская областьЭкономика
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