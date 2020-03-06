В Сербии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 6 мар - РИА Новости. Николай Соколов. Первый случай коронавируса зафиксирован в Сербии, завил в пятницу министр здравоохранения страны Златибор Лончар.
"У нас есть первый позитивный случай коронавируса. Речь о мужчине, которому 43 года. Он себя хорошо чувствует", - отметил министр.
По его словам, заболевший часто посещал Будапешт, где проживает его сестра, и у нее было выявлено респираторное заболевание. Мужчина сам обратился к врачам и повел себя ответственно, отметил министр.
Пациент проживает на севере страны в городе Суботица. После появления симптомов заболевания, по словам Лончара, мужчина самоизолировался - отправил детей в деревню к бабушке и дедушке, а сам остался с супругой, которая только приносила ему еду. Сейчас заболевший помещен в изоляцию медиками в своем городе. У всех лиц, которые были с ним в контакте, также взяты анализы.
"Причин для паники нет", - подчеркнул Лончар и призвал граждан придерживаться элементарных антивирусных мер.
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