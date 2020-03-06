В Сербии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

"У нас есть первый позитивный случай коронавируса. Речь о мужчине, которому 43 года. Он себя хорошо чувствует", - отметил министр.

Пациент проживает на севере страны в городе Суботица. После появления симптомов заболевания, по словам Лончара, мужчина самоизолировался - отправил детей в деревню к бабушке и дедушке, а сам остался с супругой, которая только приносила ему еду. Сейчас заболевший помещен в изоляцию медиками в своем городе. У всех лиц, которые были с ним в контакте, также взяты анализы.