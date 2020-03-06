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Разработка самарских ученых улучшит работу ускорителей для медицины
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РИА Новости

Разработка самарских ученых улучшит работу ускорителей для медицины

12:15 06.03.2020
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© Фото : Самарский университет, Анастасия Короткова.Лаборатория Самарского университета
Лаборатория Самарского университета
© Фото : Самарский университет, Анастасия Короткова.
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники Самарского университета участвуют в разработке платформы в области искусственного интеллекта, которая поможет улучшить работу линейных ускорителях частиц, используемых как для исследований в области ядерной физики, так и для лечения рака, сообщила пресс-служба вуза.
Линейные ускорители (LINAC) нашли широкое применение, от исследований в области физики элементарных частиц до ядерной медицины, в сферах неразрушающего контроля материалов, утилизации ядерных отходов, проверки безопасности или стерилизации пищевых продуктов. Типичные медицинские или промышленные линейные ускорители представляют собой сложные инженерные системы, и на их работу, особенно в клинических условиях, сильно влияют простои, эксплуатационные расходы и отсутствие подготовленных инженеров. Поэтому возникает необходимость уметь прогнозировать вероятность временного выхода из строя этих установок.
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Самарский университет и CERN OpenLab (проект Европейской организации по ядерным исследованиям) в 2018 году заключили договор о реализации совместного проекта SmartLINAC, цель которого — разработка платформы, которая будет использовать искусственный интеллект, чтобы выявлять аномалии в линейных ускорителях, используемых при исследованиях в области физики и сфере здравоохранения.
"Проект SmartLINAC предлагает испытать инновационный подход, позволяющий распознать и смоделировать время и режимы отказа систем линейных ускорителей, а также разработать прогнозируемые и простые в реализации планы обслуживания на основе номинальной информации о среднем времени до отказа системы и условиях эксплуатации", — поясняется в сообщении вуза.
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