Разработка самарских ученых улучшит работу ускорителей для медицины

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сотрудники Самарского университета участвуют в разработке платформы в области искусственного интеллекта, которая поможет улучшить работу линейных ускорителях частиц, используемых как для исследований в области ядерной физики, так и для лечения рака, сообщила пресс-служба вуза.

Линейные ускорители (LINAC) нашли широкое применение, от исследований в области физики элементарных частиц до ядерной медицины, в сферах неразрушающего контроля материалов, утилизации ядерных отходов, проверки безопасности или стерилизации пищевых продуктов. Типичные медицинские или промышленные линейные ускорители представляют собой сложные инженерные системы, и на их работу, особенно в клинических условиях, сильно влияют простои, эксплуатационные расходы и отсутствие подготовленных инженеров. Поэтому возникает необходимость уметь прогнозировать вероятность временного выхода из строя этих установок.

Самарский университет и CERN OpenLab (проект Европейской организации по ядерным исследованиям) в 2018 году заключили договор о реализации совместного проекта SmartLINAC, цель которого — разработка платформы, которая будет использовать искусственный интеллект, чтобы выявлять аномалии в линейных ускорителях, используемых при исследованиях в области физики и сфере здравоохранения.