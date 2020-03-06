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https://ria.ru/20200306/1568239299.html
Родственника Шакро Молодого будут судить за стрельбу на мойке в Москве
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РИА Новости

Родственника Шакро Молодого будут судить за стрельбу на мойке в Москве

12:15 06.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение в отношении криминального авторитета, выстрелившего в администратора автомойки, сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Прокурор Москвы Денис Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Тбилиси. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", "Незаконное приобретение хранение перевозка ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Занятие высшего положения в преступной иерархии", - сказала Нефедова.
Речь идет о криминальном авторитете Шалве Озманове (Куся), пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным РБК, Куся - родственник Захария Калашова (Шакро Молодого), в 2018 году получившего почти 10 лет колонии. Калашов и его соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) стали фигурантами громкого коррупционного скандала с участием высокопоставленных офицеров СК РФ, которые за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у московского ресторана.
По версии следствия, в августе 2014 года Озманов на автомойке на Полярной улице выстрелил из самодельного оружия ранил администратора в ногу, что впоследствии повлекло тяжкий вред здоровью.
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В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. "Установлено, что обвиняемый имеет уголовный статус так называемого "вора в законе", обязывающий, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям", - уточнила Нефедова.
По ее словам, сфера криминального влияния обвиняемого распространялась на территории Московского региона и Краснодарского края.
Уголовное дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.
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Захарий Калашов (Шакро Молодой)Происшествия
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