Родственника Шакро Молодого будут судить за стрельбу на мойке в Москве

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Прокурор Прокурор Москвы утвердил обвинительное заключение в отношении криминального авторитета, выстрелившего в администратора автомойки, сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Людмила Нефедова.

"Прокурор Москвы Денис Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего уроженца Тбилиси . Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия", "Незаконное приобретение хранение перевозка ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", "Занятие высшего положения в преступной иерархии", - сказала Нефедова.

Речь идет о криминальном авторитете Шалве Озманове (Куся), пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным РБК, Куся - родственник Захария Калашова ( Шакро Молодого ), в 2018 году получившего почти 10 лет колонии. Калашов и его соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) стали фигурантами громкого коррупционного скандала с участием высокопоставленных офицеров СК РФ, которые за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Кочуйкова, арестованного после перестрелки у московского ресторана.

По версии следствия, в августе 2014 года Озманов на автомойке на Полярной улице выстрелил из самодельного оружия ранил администратора в ногу, что впоследствии повлекло тяжкий вред здоровью.

В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. "Установлено, что обвиняемый имеет уголовный статус так называемого "вора в законе", обязывающий, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям", - уточнила Нефедова.

По ее словам, сфера криминального влияния обвиняемого распространялась на территории Московского региона и Краснодарского края.