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В МИД оценили указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
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РИА Новости

В МИД оценили указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

12:13 06.03.2020 (обновлено: 12:50 06.03.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля "Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".
В конце февраля пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский подписал указ об установлении 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Глава российского региона Сергей Аксенов назвал такое решение "настоящей трагедией в умах руководства" Украины.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
26 февраля, 14:49
Слуцкий оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
"Президент Украины Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 26 февраля на Украине объявлен Днем сопротивления оккупации автономной Республики Крым и города Севастополя. Эти действия можно назвать только одним словом, мне кажется, - это пантомима, потому что смешно и бесполезно", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.
"Несмотря на такую квалификацию, которую я дала тому, что было в очередной раз придумано на Украине в контексте Крыма и Севастополя, единственное, что остается понятным – это дата, которая была выбрана, потому что выбрана она была неслучайно. Вот неслучайно именно 26 февраля на Украине каким-то образом привязали к Крыму и Севастополю. Знаете, почему это было сделано? Я думаю, что Зеленский сам не знает. Так вот, 25 февраля 2014 года один из главарей запрещенного в России украинского национал-радикального движения "Правый сектор"* озвучил свои соображения по удержанию Крыма", - отметила она.
Захарова на брифинге привела прямую цитату тех слов Мосийчука, который грозил  направить в Крым отряды националистов, чтобы "жестоко наказать" "попытки разорвать территориальную целостность Украины", если в ситуацию не вмешаются власти страны.
Захарова подчеркнула, что прошло шесть лет - и на Украине появился новый "праздник". "Еще один совет всем, кто придумывает новые праздники, новые дни, новые поводы на Украине что-либо отметить: хотя бы новейшую историю, которая была несколько лет назад, вспоминайте, перечитывайте, что тогда говорили те, кто потом стал идеологами строительства новой, так называемой новой Украины, и задумывайтесь иногда, что вы делаете и к чему это может привести", - заключила официальный представитель МИД РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Руслан Бальбек
26 февраля, 17:41
Бальбек оценил указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
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Мария ЗахароваСергей Аксенов (политик)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
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