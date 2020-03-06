В МИД оценили указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала пантомимой установление на Украине 26 февраля "Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

"Президент Украины Зеленский подписал указ, в соответствии с которым 26 февраля на Украине объявлен Днем сопротивления оккупации автономной Республики Крым и города Севастополя. Эти действия можно назвать только одним словом, мне кажется, - это пантомима, потому что смешно и бесполезно", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.

"Несмотря на такую квалификацию, которую я дала тому, что было в очередной раз придумано на Украине в контексте Крыма и Севастополя, единственное, что остается понятным – это дата, которая была выбрана, потому что выбрана она была неслучайно. Вот неслучайно именно 26 февраля на Украине каким-то образом привязали к Крыму и Севастополю. Знаете, почему это было сделано? Я думаю, что Зеленский сам не знает. Так вот, 25 февраля 2014 года один из главарей запрещенного в России украинского национал-радикального движения "Правый сектор"* озвучил свои соображения по удержанию Крыма", - отметила она.

Захарова на брифинге привела прямую цитату тех слов Мосийчука, который грозил направить в Крым отряды националистов, чтобы "жестоко наказать" "попытки разорвать территориальную целостность Украины", если в ситуацию не вмешаются власти страны.

Захарова подчеркнула, что прошло шесть лет - и на Украине появился новый "праздник". "Еще один совет всем, кто придумывает новые праздники, новые дни, новые поводы на Украине что-либо отметить: хотя бы новейшую историю, которая была несколько лет назад, вспоминайте, перечитывайте, что тогда говорили те, кто потом стал идеологами строительства новой, так называемой новой Украины, и задумывайтесь иногда, что вы делаете и к чему это может привести", - заключила официальный представитель МИД РФ.