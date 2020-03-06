В АБР назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса

В АБР полагают, что продолжающаяся вспышка вируса COVID-19 окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские страны, включая резкое снижение внутреннего спроса, сокращение в сфере туризма и деловых поездок, торговых и производственных связей, перебои с поставками и воздействие на здоровье.