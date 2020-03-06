В АБР назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса

ТАШКЕНТ, 6 мар - РИА Новости. Общие потери для экономики стран Азии из-за распространения коронавируса могут составить до 347 миллиардов долларов, говорится в анализе Азиатского банка развития (АБР), обнародованном в пятницу на сайте банка.
"Диапазон сценариев, исследованных в анализе, предполагает глобальное воздействие в диапазоне от 77 до 347 миллиардов долларов, или от 0,1% до 0,4% мирового валового внутреннего продукта", - говорится в сообщении представительства АБР в Узбекистане, распространенном для СМИ в связи с подготовленным исследованием.
В АБР полагают, что продолжающаяся вспышка вируса COVID-19 окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские страны, включая резкое снижение внутреннего спроса, сокращение в сфере туризма и деловых поездок, торговых и производственных связей, перебои с поставками и воздействие на здоровье.
По расчетам экспертов банка, при умеренном сценарии, когда меры предосторожности и ограничения начинают ослабевать к маю, потери могут составить 156 миллиардов долларов, или 0,2% мирового ВВП. При этом потери Китая составят 103 миллиарда долларов, или 0,8% ВВП страны. Остальная часть Азии потеряет 22 миллиарда долларов, или 0,2% своего ВВП.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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