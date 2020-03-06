Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T12:12+0300
https://ria.ru/20200306/1568239168.html
В АБР назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566710540_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_39ee6d4c22a6db1e3b1114eb77e67ce0.jpg
РИА Новости

В АБР назвали возможный размер ущерба экономике Азии от коронавируса

12:12 06.03.2020
170
© REUTERS / Kim Kyung-HoonДезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
ТАШКЕНТ, 6 мар - РИА Новости. Общие потери для экономики стран Азии из-за распространения коронавируса могут составить до 347 миллиардов долларов, говорится в анализе Азиатского банка развития (АБР), обнародованном в пятницу на сайте банка.
"Диапазон сценариев, исследованных в анализе, предполагает глобальное воздействие в диапазоне от 77 до 347 миллиардов долларов, или от 0,1% до 0,4% мирового валового внутреннего продукта", - говорится в сообщении представительства АБР в Узбекистане, распространенном для СМИ в связи с подготовленным исследованием.
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
4 марта, 17:58
Глава МВФ рассказала о влиянии коронавируса на рост мировой экономики
В АБР полагают, что продолжающаяся вспышка вируса COVID-19 окажет значительное влияние на развивающиеся азиатские страны, включая резкое снижение внутреннего спроса, сокращение в сфере туризма и деловых поездок, торговых и производственных связей, перебои с поставками и воздействие на здоровье.
По расчетам экспертов банка, при умеренном сценарии, когда меры предосторожности и ограничения начинают ослабевать к маю, потери могут составить 156 миллиардов долларов, или 0,2% мирового ВВП. При этом потери Китая составят 103 миллиарда долларов, или 0,8% ВВП страны. Остальная часть Азии потеряет 22 миллиарда долларов, или 0,2% своего ВВП.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
000003
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Азиатский банк развитияВОЗАзияЭкономика
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия надеется на выполнение соглашения между США и талибами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили указ Зеленского о "Дне сопротивления оккупации Крыма"
Заседание Верховной рады Украины
В Раду внесли законопроект о референдумах по народной инициативе
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань
Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать самолеты
Медицинские работники проводят дезинфекцию
Бутан ввел запрет на въезд туристов из-за коронавируса
Дмитрий Медведев
Медведев оценил влияние коронавируса на мировую экономику
Люди в защитных масках
В Сербии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Казахстане
Медведев встретился с президентом Казахстана
Женщина в медицинской маске
В Хорватии выявили 11 случай заражения коронавирусом
Девушка в медицинской маске на улице
В Финляндии число заразившихся коронавирусом увеличилось до 15 человек
Измерение температуры водителя автомобиля
Кудрин спрогнозировал влияние коронавируса на мировую экономику
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
Самолет в небе
Самолет из Гоа совершил посадку в Ташкенте из-за инфаркта у россиянки
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Спикер Москгордумы рассказал о мерах профилактики из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния