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Бутан ввел запрет на въезд туристов из-за коронавируса
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РИА Новости

Бутан ввел запрет на въезд туристов из-за коронавируса

12:11 06.03.2020 (обновлено: 12:12 06.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию
Медицинские работники проводят дезинфекцию
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар – РИА Новости. Власти Бутана ввели двухнедельный запрет на въезд туристов в страну после обнаружения первого заболевшего на территории королевства, сообщило министерство здравоохранения.
"Правительство введет двухнедельное ограничение на въезд всех туристов, оно вступит в силу немедленно. Это делается для того, чтобы обеспечить строгий мониторинг, оценку источников инфекции и смягчить ситуацию. Кроме того, все международные конференции и семинары, которые должны состояться в стране в течение двух недель, также откладываются", - говорится в заявлении.
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Правительство Бутана примет решение о продлении или снятии ограничений по истечению двух недель, отметило министерство.
Ранее власти королевства сообщили, что коронавирус обнаружен у 76-летнего жителя Соединенных Штатов Америки, прилетевшего из Индии. Заболевший мужчина прибыл в Бутан 2 марта из города Гувахати в штате Ассам на северо-востоке страны. Вместе с американцем на борту самолета было еще 11 человек, все они находятся на карантине. В данный момент у них нет симптомов заболевания.
Власти Бутана также установили более 90 контактов с заболевшим, отследив его путь от аэропорта до отеля, включая остановки на обед и кофе. Медики проверяют всех контактировавших с заболевшим и обратились к персоналу отеля, где тот остановился, с просьбой оставаться дома и ограничить круг контактов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 267 человек.
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