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Россия надеется на выполнение соглашения между США и талибами
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РИА Новости

Россия надеется на выполнение соглашения между США и талибами

12:10 06.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва надеется, что несмотря на обострение ситуации в Афганистане, соглашение между США и движением "Талибан" будет полностью выполнено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы все-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. И мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил. И в том числе я говорю и об общественно-политических силах", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.
В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд, подчеркивалось, что эти действия являются ответом на атаки движения в отношении афганских вооруженных сил, которые являются союзником США. В американском командовании ВС призвали талибов, по которым был нанесен авиаудар, прекратить атаки и придерживаться взятых обязательств в рамках заключенного ранее соглашения о мире.
Документ между США и радикальным движением "Талибан" был подписан 29 февраля в Дохе. Договоренность предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов во время пресс-конференции. 12 ноября 2018
3 марта, 16:05
В МИД назвали условия снятия санкций с "Талибана"
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов ранее заявил, что авиаудар США по талибам в афганской провинции Гильменд нарушает соглашение между Вашингтоном и движением, которое не нарушало своих обязательств по договору, подписанному в Дохе, потому что талибы не брали никаких обязательств в отношении афганского правительства, а только в отношении США и не нарушали их до сих пор.
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Мария ЗахароваАфганистанТалибанСШАВ мире
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