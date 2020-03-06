Россия надеется на выполнение соглашения между США и талибами

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Москва надеется, что несмотря на обострение ситуации в Москва надеется, что несмотря на обострение ситуации в Афганистане , соглашение между США и движением " Талибан " будет полностью выполнено, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы все-таки надеемся на то, что подписанное соглашение между США и движением талибов будет полностью выполнено. И мы убеждены, что в создавшейся ситуации в Афганистане стремление к подлинному миру должно стать безусловным приоритетом для всех сил. И в том числе я говорю и об общественно-политических силах", - заявила Захарова на брифинге в пятницу.

В среду ВС США в Афганистане заявили, что в целях обороны нанесли авиаудар по талибам в провинции Гильменд, подчеркивалось, что эти действия являются ответом на атаки движения в отношении афганских вооруженных сил, которые являются союзником США. В американском командовании ВС призвали талибов, по которым был нанесен авиаудар, прекратить атаки и придерживаться взятых обязательств в рамках заключенного ранее соглашения о мире.

Документ между США и радикальным движением "Талибан" был подписан 29 февраля в Дохе. Договоренность предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.