МИД: уничтожать боевиков в Сирии должна правительственная армия

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Уничтожать боевиков в Сирии в первую очередь должна правительственная армия САР и те силы, которые действуют совместно с сирийскими войсками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что касается без увязки со вчерашними переговорами (лидеров РФ и Турции - ред.) уничтожения боевиков и террористов, то если таковые определены в данном качестве, то они должны уничтожаться в первую очередь, конечно, сирийцами, сирийскими вооруженными силами и теми силами, странами, контингентами, которые на законной основе взаимодействуют с сирийскими властями. Это наша принципиальная позиция, она не претерпела изменений", - сказала Захарова на брифинге.
В четверг в Москве прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по поводу обострения в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.
Ситуация в Идлибе в очередной раз обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые, по информации Минобороны РФ, не должны были там находиться.
В результате погибли 33 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
* Запрещенная в России террористическая организация