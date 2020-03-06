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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2020-03-06T14:17+0300
https://ria.ru/20200306/1568238653.html
Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568238494_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_6b9f69073432a62a5a2bb97b24ff1d6d.jpg
РИА Новости

Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?

14:00 06.03.2020 (обновлено: 14:17 06.03.2020)
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ИноСМИ. Серьезно
Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?
Вчера, 14:00
Решение РФ и Турции о прекращении огня в Идлибе приветствуется даже госдепом США. Но при условии, что в итоге победит линия Эрдогана – то есть Дамаск не будет пытаться вернуть Идлиб, сирийскую территорию. Позицию западных СМИ подытожил немецкий "Шпигель": "Эрдоган – деспот. Но ЕС должен поддержать его в Идлибе". Когда же эта позиция сменится?
Редакторы портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов отслеживают реакцию западных СМИ на попытки прекращения огня в Сирии и в целом на поведение турецкого лидера Эрдогана. Взгляд Запада на Эрдогана в целом негативен, но все равно при выборе между позициями России и Турции журналисты из ЕС и США выбирают Турцию, призывая ЕС поддержать действия Анкары. Обвиняя Москву в попытках "поссорить Турцию и НАТО", эти журналисты не гнушаются дезинформацией, чтобы взывать конфликт между Анкарой и Москвой. Почему так происходит?
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