Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?

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ИноСМИ. Серьезно Политика Эрдогана: когда у мира кончится терпение?

Решение РФ и Турции о прекращении огня в Идлибе приветствуется даже госдепом США. Но при условии, что в итоге победит линия Эрдогана – то есть Дамаск не будет пытаться вернуть Идлиб, сирийскую территорию. Позицию западных СМИ подытожил немецкий "Шпигель": "Эрдоган – деспот. Но ЕС должен поддержать его в Идлибе". Когда же эта позиция сменится?