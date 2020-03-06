Женщину приговорили к колонии за убийство издевавшейся над ней матери

НОВОСИБИРСК, 6 мар – РИА Новости. Томский областной суд приговорил к девяти годам колонии местную жительницу, убившую свою 85-летнюю прикованную к постели мать, которая долгое время унижала женщину, сообщает в пятницу региональная прокуратура.

По данным ведомства, женщина на протяжении двух лет ухаживала за своей пожилой матерью, которая после перелома бедренного сустава не могла самостоятельно передвигаться. При этом мать неоднократно беспричинно оскорбляла ее, в том числе высказывая сожаление по поводу того, что дала ей жизнь, отметили в прокуратуре.

"В июле 2016 года, в свой день рождения, подсудимая отвезла продукты матери, которая вновь стала выражаться в ее адрес грубой нецензурной бранью. Вернувшись к себе, подсудимая при употреблении спиртных напитков приняла решение убить свою мать. Приехав к матери домой, она вначале душила потерпевшую руками, веревкой и подушкой, а затем нанесла ей не менее десяти ударов деревянным бруском по голове", - рассказали в прокуратуре.

Свою вину женщина признала полностью. Гособвинители настаивали на назначении наказания исключительно в виде лишения свободы, однако просили суд учесть аморальное поведение пенсионерки.

Отмечается, что суд признал 59-летнюю жительницу Каргасокского района виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).