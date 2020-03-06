Красноярский экономический форум продолжит работу, заявили в Госдуме

КРАСНОЯРСК, 6 мар - РИА Новости. Перенесенный на неопределенный срок Красноярский экономический форум, который должен был состояться 19-21 марта, продолжит работу осенью или в следующем году, заявил РИА Новости депутат Госдумы от края Виктор Зубарев.
В пятницу пресс-служба губернатора Красноярского края сообщила, что форум перенесен на неопределенный срок по рекомендации федеральных органов исполнительной власти.
"Этого следовало ожидать, ведь даже питерский международный экономический форум не будет проводиться в этом году. Мы еще ближе к Азии находимся. Жаль. Ведь планировалось обсудить важные (темы) для Сибири, для России. Я надеюсь, что кризис пройдет, и мы научимся общаться в этих новых условиях. …Мы преодолеем эти сложности. Уверен, форум состоится. Возможно, осенью. В следующем году уж точно состоится", - сказал Зубарев.
В четверг председатель оргкомитета Петербургского международного экономического форума Андрей Белоусов заявил, что организаторы приняли решение не проводить форум в 2020 году. ПМЭФ должен был пройти с 3 по 6 июня. Решение принято в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участниках форума.