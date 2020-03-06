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При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали 18 человек
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РИА Новости

При атаке на мероприятии в Кабуле пострадали 18 человек

11:59 06.03.2020 (обновлено: 12:41 06.03.2020)
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© REUTERS / Omar SobhaniАфганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
Афганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
© REUTERS / Omar Sobhani
Афганские военные на месте атаки в Кабуле. 6 марта 2020
КАБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в результате атаки на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр Абдулла Абдулла, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими.
Ранее сообщалось, что неизвестные совершили атаку на мероприятии, на котором присутствовал премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, на месте велась стрельба. Представитель премьера Муджибурахман Рахими сообщил РИА Новости, что Абдулла при нападении не пострадал.
Представитель министерства здравоохранения Вахидулла Майар, в свою очередь, также сообщил, что при атаке пострадали не менее 15 человек.
Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницы.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к нападению.
По словам представителя МВД Насрата Рахими, службы безопасности взяли под контроль территорию, где произошло нападение.
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