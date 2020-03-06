Самолет из Гоа совершил посадку в Ташкенте из-за инфаркта у россиянки

"Рейс ZF-6328 Azur Air Гоа – Самара в 11.55 (9.55 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина вынужденной посадки – проблемы с сердцем у пассажира", - сказал представитель авиакомпании.

По его словам, с борта самолета пассажир, гражданка России, на машине скорой помощи была доставлена в одну из местных больниц. "Ориентировочно в 13.40 (11.40) самолет вылетел к месту назначения в Самару", - добавили в пресс-службе.