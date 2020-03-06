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2020-03-06T11:58+0300
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Самолет из Гоа совершил посадку в Ташкенте из-за инфаркта у россиянки
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РИА Новости

Самолет из Гоа совершил посадку в Ташкенте из-за инфаркта у россиянки

11:58 06.03.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Самолет в небе. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 6 мар - РИА Новости. Самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Самару, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за инфаркта у одного из пассажиров, гражданки России, сообщил РИА Новости в пятницу представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Рейс ZF-6328 Azur Air Гоа – Самара в 11.55 (9.55 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина вынужденной посадки – проблемы с сердцем у пассажира", - сказал представитель авиакомпании.
Самолет заходит на посадку
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По его словам, с борта самолета пассажир, гражданка России, на машине скорой помощи была доставлена в одну из местных больниц. "Ориентировочно в 13.40 (11.40) самолет вылетел к месту назначения в Самару", - добавили в пресс-службе.
В посольстве РФ в Узбекистане РИА Новости уточнили, что сотрудники дипмиссии окажут женщине, пережившей инфаркт, всю необходимую помощь.
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ГоаBoeing 767ТашкентСамараВ мире
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