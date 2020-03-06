Самолет из Гоа совершил посадку в Ташкенте из-за инфаркта у россиянки

ТАШКЕНТ, 6 мар - РИА Новости. Самолет Boeing-767 авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Самару, совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за инфаркта у одного из пассажиров, гражданки России, сообщил РИА Новости в пятницу представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Рейс ZF-6328 Azur Air Гоа – Самара в 11.55 (9.55 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента. Причина вынужденной посадки – проблемы с сердцем у пассажира", - сказал представитель авиакомпании.
По его словам, с борта самолета пассажир, гражданка России, на машине скорой помощи была доставлена в одну из местных больниц. "Ориентировочно в 13.40 (11.40) самолет вылетел к месту назначения в Самару", - добавили в пресс-службе.
В посольстве РФ в Узбекистане РИА Новости уточнили, что сотрудники дипмиссии окажут женщине, пережившей инфаркт, всю необходимую помощь.