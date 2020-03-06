Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать самолеты

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям дезинфицировать самолеты после полетов в Китай, Иран, Италию и Южную Корею, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, которые имеются в распоряжении РИА Новости.

"В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в КНР, Италии, республике Корея, Исламской республике Иран и в целях недопущения распространения заболевания на территории РФ необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на всех транспортных средствах (воздушных...), прибывающих из указанных стран", - говорится в документе.

В качестве профилактики Роспотребнадзор рекомендует обеспечить всех сотрудников защитными масками и дезинфицирующими средствами, а также не допускать к работе людей с признаками болезни.

Для дезинфекции должны использоваться антисептики, необходимо проветривать и проводить влажную уборку помещений с использованием специальных средств. В ходе рейса использованная одноразовая посуда, средства индивидуальной защиты и салфетки должны собираться в плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые будут продезинфицированы в пункте прибытия и переданы на утилизацию. Весь инвентарь и одежда после дезинфекции также должны быть обеззаражены.