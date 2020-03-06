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Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать самолеты
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РИА Новости

Роспотребнадзор порекомендовал дезинфицировать самолеты

11:55 06.03.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция салона самолета авиакомпании "Хайнань"
Дезинфекция салона самолета авиакомпании Хайнань
© REUTERS / CNS Photo
Дезинфекция салона самолета авиакомпании "Хайнань". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям дезинфицировать самолеты после полетов в Китай, Иран, Италию и Южную Корею, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Вспышка нового коронавируса COVID-19, начавшаяся в Китае в конце прошлого года, быстро распространяется по миру. Практически ежедневно поступают сообщения о случаях заражения в новых странах и территориях. Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи, в Южной Корее - 6,2 тысячи, в Италии - 3,8 тысячи, в Иране - 3,5 тысячи, в Германии и Франции количество случаев заболевания составляет более 400 в каждой стране. По данным ВОЗ, общее число заболевших в мире превысило 98 тысяч человек.
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"В связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в КНР, Италии, республике Корея, Исламской республике Иран и в целях недопущения распространения заболевания на территории РФ необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий на всех транспортных средствах (воздушных...), прибывающих из указанных стран", - говорится в документе.
В качестве профилактики Роспотребнадзор рекомендует обеспечить всех сотрудников защитными масками и дезинфицирующими средствами, а также не допускать к работе людей с признаками болезни.
Для дезинфекции должны использоваться антисептики, необходимо проветривать и проводить влажную уборку помещений с использованием специальных средств. В ходе рейса использованная одноразовая посуда, средства индивидуальной защиты и салфетки должны собираться в плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые будут продезинфицированы в пункте прибытия и переданы на утилизацию. Весь инвентарь и одежда после дезинфекции также должны быть обеззаражены.
Заключительная дезинфекция проводится силами специализированных организаций с использованием одноразовых защитных костюмов, перчаток и масок, закрытой обуви или бахил, влагонепроницаемых мешков для отходов.
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Коронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗФранцияЮжная КореяИталияОбщество
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