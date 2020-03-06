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2020-03-06T11:51+0300
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СМИ: Виктора Чумака назначили врио генпрокурора Украины
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РИА Новости

СМИ: Виктора Чумака назначили врио генпрокурора Украины

11:51 06.03.2020
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначили замглавы ведомства, главного военного прокурора Виктора Чумака, сообщило в пятницу издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг выразил вотум недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.
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"Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку, а временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака", - говорится в сообщении.
Чумак ранее дважды избирался в Верховную раду. С 2012 года работал в должности председателя комитета Рады по вопросам противодействия коррупции, а с 2014 года – на должности заместителя председателя комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. В сентябре 2019 года Рябошапка назначил бывшего депутата Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Виктор ЧумакРуслан РябошапкаВиталий КаськоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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