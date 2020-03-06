СМИ: Виктора Чумака назначили врио генпрокурора Украины

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг выразил вотум недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.

Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.