СМИ: Виктора Чумака назначили врио генпрокурора Украины

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости. Временно исполняющим обязанности генпрокурора Украины назначили замглавы ведомства, главного военного прокурора Виктора Чумака, сообщило в пятницу издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в офисе генпрокурора.
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг выразил вотум недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.
"Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку, а временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака", - говорится в сообщении.
Чумак ранее дважды избирался в Верховную раду. С 2012 года работал в должности председателя комитета Рады по вопросам противодействия коррупции, а с 2014 года – на должности заместителя председателя комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции. В сентябре 2019 года Рябошапка назначил бывшего депутата Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
Согласно закону, генпрокурор назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины с согласия Верховной рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору Украины, что влечет его отставку. Чтобы инициировать вопрос о выражении недоверия генпрокурору, депутатам необходимо собрать не менее 150 подписей.