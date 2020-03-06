Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

"Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются", - сказал он.