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2020-03-06T11:39+0300
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Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было
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РИА Новости

Клишас: поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

11:39 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Планов внести в Конституцию поправки, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас.
"Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда. И в действующем законе ее нет. На уровень конституции подняты те ограничения, которые в законе действуют сейчас, только расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются", - сказал он.
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Неверов считает необходимым обсуждение поправок в Конституцию
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Поправки в конституцию предлагают запрет на иностранное гражданство, вид на длительность, а также владение счётами в зарубежных банках президенту, премьер-министру, его заместителям, министрам и главам иных федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам, депутатам Госдумы, уполномоченному по правам человека, прокурорам и муниципальным служащим.
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Андрей КлишасКонституция РФГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
Вид на жительство или гражданство другой страны возникают в подавляющем большинстве случаев после приобритения недвижимости. Именно факт наличия недвижимости за рубежом делает из чиновника по сути иноагента, с которыми у нас так активно воюет государство. Причем очень влиятельного иноагента, практически - внедрённого во власть саботажника, все помыслы которого будут "скорректированны" фактом проживания за рубежом его близких и видов на собственное будущее вдали от неустроенного и разворованного отечества. При этом наличие у него иностанного паспорта (или ВНЖ) уже вторично и по большому счёту ни на что не влияет. Он и без паспорта весь целиком уже продан. Все его помыслы и надежды на будущее связаны с заграницей, а не с Россией. Разве не знает об этом Путин? Это враньё уже задолбало! С высокой трибуны он заявляет о необходимости убрать из власти аффелированных с Западом чиновников, а после втихую проталкивают косметические правки, которые затронут совсем уж ангажированных персоналий...
6 марта, 12:11
Андрей Бантуров
39301327
Если этот запрет не внесут, то вера в путинские поправки будет утеряна и тогда, все остальное уже без нас.
6 марта, 12:13
evt68
37671209
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