В Норвегии почти сто человек заразились коронавирусом

МУРМАНСК, 6 мар – РИА Новости. Почти 100 человек из разных провинций Норвегии заразились новым Почти 100 человек из разных провинций Норвегии заразились новым коронавирусом , среди заболевших есть учащиеся школ, сообщает издание VG со ссылкой на институт общественного здравоохранения королевства.

"Больше 98,9 тысяч человек по всему миру заражены, в Норвегии зафиксировано 95 случаев", - сообщает издание и публикует карту провинций Норвегии с указанием количества инфицированных. Из нее следует, что больше всего заболевших на сегодняшний день - в Вестланне и Осло.

Как отметил в четверг Институт общественного здравоохранения, который на тот момент сообщал о 86 случаях заражения, все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

При этом, как сообщают СМИ королевства, положительные анализы выявлены у учеников и сотрудников восьми школ и одного детсада, в них введен режим карантина, либо учебные заведения вовсе временно закрыты.