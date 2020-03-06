МИД опроверг заявления СМИ о "вмешательстве" России в выборы в Боливии

"Хотела бы обратить внимание на большое количество недостоверной информации, которая, к сожалению, распространяется в Боливии в отношении России. В принципе, ситуация повторяется. В пылу событий СМИ используются как рупор, механизм борьбы либо внешнего влияния, осознание приходит чуть позже", - заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, "нынешние боливийские власти обладают исключительно ограниченным мандатом по подготовке выборов и формированию по их итогам легитимного правительства". "Мы с сожалением читаем, видим продвигаемые ими заявления, безосновательные, иногда просто ложные о некой русской мафии, русской вовлеченности, якобы причастности к незаконным процессам в Боливии. Никаких конкретных данных, фактов, сведений, доказательств совершения противоправных действий не то что российским государством, даже российскими гражданами, может быть, отдельные случаи, примеры, боливийское переходное правительство не приводит", - подчеркнула она.