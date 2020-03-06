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МИД опроверг заявления СМИ о "вмешательстве" России в выборы в Боливии
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РИА Новости

МИД опроверг заявления СМИ о "вмешательстве" России в выборы в Боливии

11:32 06.03.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Москве считают ложью сведения СМИ о "вмешательстве" России в выборы в Боливии, доказательств которым нет, поссорить Россию с боливийским народом не удастся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы обратить внимание на большое количество недостоверной информации, которая, к сожалению, распространяется в Боливии в отношении России. В принципе, ситуация повторяется. В пылу событий СМИ используются как рупор, механизм борьбы либо внешнего влияния, осознание приходит чуть позже", - заявила Захарова на брифинге.
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По ее словам, "нынешние боливийские власти обладают исключительно ограниченным мандатом по подготовке выборов и формированию по их итогам легитимного правительства". "Мы с сожалением читаем, видим продвигаемые ими заявления, безосновательные, иногда просто ложные о некой русской мафии, русской вовлеченности, якобы причастности к незаконным процессам в Боливии. Никаких конкретных данных, фактов, сведений, доказательств совершения противоправных действий не то что российским государством, даже российскими гражданами, может быть, отдельные случаи, примеры, боливийское переходное правительство не приводит", - подчеркнула она.
Захарова отметила также, что никаких обращений, запросов в адрес посольства России от боливийской стороны не поступало, как и ни по каким другим каналам. "Если это сознательно, то я хотела бы сказать всем тем, кто занимается подобными вещами - поссорить нас с боливийцами не удастся. Российские граждане испытывают к боливийцам самые добрые искренние чувства дружбы, уважения, и рассчитываем, что они взаимны", - указала официальный представитель МИД РФ.
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После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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Жанин АньесМария ЗахароваЭво МоралесМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)АргентинаБоливияВ мире
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