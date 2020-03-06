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Республика Адыгея
2020-03-06T11:31+0300
https://ria.ru/20200306/1568236044.html
Глава Адыгеи прокомментировал поручения Путина по развитию села
https://cdn25.img.ria.ru/images/154861/28/1548612866_0:240:2964:1907_1036x0_80_0_0_48957710bb746cf8097ea18b405cc96b.jpg
РИА Новости

Глава Адыгеи прокомментировал поручения Путина по развитию села

11:31 06.03.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Поручения президента России Владимира Путина по развитию села, отданные по итогам встречи с общественниками в Адыгее, открывают новые возможности для развития АПК, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею провел встречу с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
"Президент страны Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности… Большинство из них связано с развитием села, АПК. Благодаря поддержке инициатив общественников президентом РФ, открываются дополнительные возможности для всей страны и, конечно, для нашего региона", - написал в своем Instagram Кумпилов.
В четверг Кумпилов на заседании правительства РФ доложил, что аграрии республики для проведения весенних полевых работ обеспечены всем необходимым.
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов
5 марта, 17:44Республика Адыгея
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Республика АдыгеяМурат КумпиловВладимир ПутинРеспублика АдыгеяЭкономика
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