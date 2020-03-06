Глава Адыгеи прокомментировал поручения Путина по развитию села

КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Поручения президента России Владимира Путина по развитию села, отданные по итогам встречи с общественниками в Адыгее, открывают новые возможности для развития АПК, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Адыгею провел встречу с общественностью по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
"Президент страны Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности… Большинство из них связано с развитием села, АПК. Благодаря поддержке инициатив общественников президентом РФ, открываются дополнительные возможности для всей страны и, конечно, для нашего региона", - написал в своем Instagram Кумпилов.
В четверг Кумпилов на заседании правительства РФ доложил, что аграрии республики для проведения весенних полевых работ обеспечены всем необходимым.