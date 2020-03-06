Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-06T11:31+0300
https://ria.ru/20200306/1568236010.html
В ДНР готовы выполнять договоренности об отводе сил
https://cdn24.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_0:279:3143:2047_1036x0_80_0_0_8f45130b4204f6c67318011c502b8cf4.jpg
РИА Новости

В ДНР готовы выполнять договоренности об отводе сил

11:30 06.03.2020 (обновлено: 11:31 06.03.2020)
6181
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР
Военнослужащий ДНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы соблюдать договоренности об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе, несмотря на нарушения со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики вернулись на позиции у Петровского, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств.
Украинский военнослужащий
Вчера, 10:46
ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР
"Подразделения ДНР готовы по-прежнему соблюдать договоренности в данном районе, но необходимые меры для обеспечения безопасности мирного населения будут приняты", - сказал Якубов.
Ополченцы и силовики уже дважды отводили силы от линии соприкосновения в районе Петровского. Первый раз разведение сил провели в 2016 году, однако вскоре силовики вернулись на оставленные позиции.
Военнослужащий армии ДНР на КПП
Вчера, 08:37
В ЛНР заявили об одном обстреле со стороны силовиков за сутки
1221125
Обсудить 4
Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пригрозил отказом от переговоров с Россией по Донбассу
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае
Борьба с коронавирусной пневмонией COVID-19 в Китае
Работы МЧС ЛНР по разминированию местности
Саперы ЛНР разминировали семь километров железнодорожного полотна
Украинский военнослужащий
ВСУ вернулись на позиции, где осенью прошел отвод сил, заявили в ДНР
В микробиологической лаборатории
В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган: Турция оставляет за собой право отвечать на действия Сирии
ЛНР
Суд приговорил жительницу ЛНР к 12 годам тюрьмы за госизмену
Посетители в отделении банка
Эксперты включили в группу риска 38 российских банков
Посольство РФ в Литве
Посольство России ответило на задержания соотечественников в Литве
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
СБ ООН не принял заявление о соглашении России и Турции по Идлибу
Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Служащий народной милиции Донецкой народной республики с автоматом в окопе
Генпрокуратура ДНР квалифицировала обстрел Докучаевска ВСУ как теракт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36Помпео и Гутерреш обсудили установление режима перемирия в Сирии
00:31Въезд и выезд из Вифлеема закрыли из-за коронавируса
00:28Между Керчью и Анапой по Крымскому мосту начинают курсировать поезда
00:24Специалисты указали на 60 требующих исправления проблем у Starliner
00:22Власти Коста-Рики сообщили о первом случае заражения коронавирусом
00:20Почти 100 человек умерли от коронавируса за сутки, заявили в ВОЗ
00:17В Химках ликвидировали открытое горение в здании школы бокса
00:17В Сети появились первые отзывы о хорроре "Тихое место 2"
00:15Минобороны открыло на своем сайте раздел о женах военачальников ВОВ
23:56Австрия ввела проверки на границе с Италией для борьбы с коронавирусом
23:51В Чехии за день выявили семь новых случаев заболевания коронавирусом
23:26В Колумбии зафиксировали первый случай COVID-19
23:18В Петербурге усилят меры по профилактике коронавируса
23:15"Аэрофлот" сократит рейсы в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
23:08Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%
22:59Штаб Трампа подал в суд на CNN за публикации о "российском деле"
22:55Заявление СБ ООН по соглашению России и Турции заблокировали США
22:54Канада выделила $20 миллионов на исследования по коронавирусу
22:39Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу
22:38Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Лента новостейМолния