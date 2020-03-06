В ДНР готовы выполнять договоренности об отводе сил

ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы соблюдать договоренности об отводе сил от линии соприкосновения в Донбассе , несмотря на нарушения со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов

Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что украинские силовики вернулись на позиции у Петровского, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств.

"Подразделения ДНР готовы по-прежнему соблюдать договоренности в данном районе, но необходимые меры для обеспечения безопасности мирного населения будут приняты", - сказал Якубов.