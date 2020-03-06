США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию, заявил МИД

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США , стремясь придать ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей.

"Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал", - констатировала официальный представитель МИД РФ