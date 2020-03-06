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США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию, заявил МИД
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РИА Новости

США рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию, заявил МИД

11:26 06.03.2020
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© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class J.T. ArmstrongАмериканские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие
Американские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class J.T. Armstrong
Американские бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США, стремясь придать ядерным силам новые возможности, видимо, уже рассматривают ядерный конфликт как политическую опцию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что особую озабоченность в этом плане вызывают действия США по увеличению спектра средств малой мощности в своем ядерном арсенале, включая разработку и развертывание таких боеприпасов для стратегических носителей.
"Это явным образом ведет к понижению порога применения ядерного оружия. Складывается впечатление, что в Вашингтоне решили целенаправленно рассматривать ядерный конфликт в качестве реальной политической опции и создают для этого соответствующий потенциал", - констатировала официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, чтобы придать своим действиям видимость легитимности США по традиции ссылаются на внешние угрозы в виде России и Китая, которые якобы угрожают Америке.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАядерное оружиеБезопасность
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