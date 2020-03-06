МОСКВА, 6 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский город Тяньцзинь запустил прямые автодорожные грузоперевозки в Европу.
Первый грузовик отправился в среду и прибудет в Германию, преодолев более 10 тысяч километров, примерно через 14 дней. Доставка грузов автотранспортом стоит на 40% меньше, чем авиаперевозки.
Под влиянием вспышки эпидемии коронавируса нового типа многие зарубежные грузоперевозчики отменили или сократили объем своих транспортных услуг по воздушным и морским маршрутам в Китай. В связи с этим решено открыть сервис автодорожных грузоперевозок.
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