Тяньцзинь запустил прямые автодорожные грузоперевозки в Европу

Под влиянием вспышки эпидемии коронавируса нового типа многие зарубежные грузоперевозчики отменили или сократили объем своих транспортных услуг по воздушным и морским маршрутам в Китай. В связи с этим решено открыть сервис автодорожных грузоперевозок.