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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-06T11:26+0300
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Тяньцзинь запустил прямые автодорожные грузоперевозки в Европу
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РИА Новости

Тяньцзинь запустил прямые автодорожные грузоперевозки в Европу

11:26 06.03.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanГрузовик на автомагистрали в Китае
Грузовик на автомагистрали в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 6 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский город Тяньцзинь запустил прямые автодорожные грузоперевозки в Европу.
Первый грузовик отправился в среду и прибудет в Германию, преодолев более 10 тысяч километров, примерно через 14 дней. Доставка грузов автотранспортом стоит на 40% меньше, чем авиаперевозки.
Под влиянием вспышки эпидемии коронавируса нового типа многие зарубежные грузоперевозчики отменили или сократили объем своих транспортных услуг по воздушным и морским маршрутам в Китай. В связи с этим решено открыть сервис автодорожных грузоперевозок.
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