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В WWF оценили объем выбросов СО2 от тепличных цветов
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РИА Новости

В WWF оценили объем выбросов СО2 от тепличных цветов

11:25 06.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГерань
Герань
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Герань. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выращивание одного цветка в теплице приводит к выбросу в атмосферу 2,9 килограмма СО2, а цветка в открытом грунте - всего 0,5 кг, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в преддверии Международного женского дня 8 марта.
Процесс выращивания цветов в теплице приводит к выбросам 2,9 килограмма СО2 в атмосферу, в то время как при выращивании в открытом грунте - только 0,5 килограмма СО2, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в преддверии Международного женского дня 8 марта.
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"Основная масса продающихся у нас цветов импортные, они привезены из далеких стран. Каждый этап транспортировки и хранения цветов ведет к образованию углеродного следа. К тому же, на один выращенный в теплице цветок приходится примерно 2,9 кг выбросов CO2. Для сравнения, столько же выбросов приходится на 5 кг бананов. Если же цветок выращивается в открытом грунте, выбросов существенно меньше - 0,5 кг CO2", - говорится в сообщении.
Защитники природы добавляют, что не меньший вред природе наносит браконьерский сбор занесенных в Красную книгу первоцветов: подснежников, крокусов, цикламенов и других редких цветов.
"Альтернативой срезанным цветам может стать растение-многолетник в горшке, которое будет долго радовать глаз и не окажется на помойке через 3 дня", - говорится в сообщении.
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