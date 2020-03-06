В WWF оценили объем выбросов СО2 от тепличных цветов

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Выращивание одного цветка в теплице приводит к выбросу в атмосферу 2,9 килограмма СО2, а цветка в открытом грунте - всего 0,5 кг, сообщает Всемирный фонд дикой природы ( Выращивание одного цветка в теплице приводит к выбросу в атмосферу 2,9 килограмма СО2, а цветка в открытом грунте - всего 0,5 кг, сообщает Всемирный фонд дикой природы ( WWF ) России в преддверии Международного женского дня 8 марта.

Процесс выращивания цветов в теплице приводит к выбросам 2,9 килограмма СО2 в атмосферу, в то время как при выращивании в открытом грунте - только 0,5 килограмма СО2, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России в преддверии Международного женского дня 8 марта.

"Основная масса продающихся у нас цветов импортные, они привезены из далеких стран. Каждый этап транспортировки и хранения цветов ведет к образованию углеродного следа. К тому же, на один выращенный в теплице цветок приходится примерно 2,9 кг выбросов CO2. Для сравнения, столько же выбросов приходится на 5 кг бананов. Если же цветок выращивается в открытом грунте, выбросов существенно меньше - 0,5 кг CO2", - говорится в сообщении.

Защитники природы добавляют, что не меньший вред природе наносит браконьерский сбор занесенных в Красную книгу первоцветов: подснежников, крокусов, цикламенов и других редких цветов.