Курц призвал Европу не поддаваться давлению со стороны Турции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что европейские страны не должны поддаваться давлению по вопросу мигрантов со стороны Турции.
"Мы переживаем здесь организованную атаку на Грецию со стороны Турции и президента (Тайипа) Эрдогана... Это запланированная и целенаправленная атака, управляемая и организованная государством. Европа не должна поддаваться этому давлению", - заявил Курц в интервью изданиям медиагруппы Funke, отвечая на вопрос о судьбе 13 тысяч беженцев на греческо-турецкой границе.
По мнению Курца, если эти люди в конце концов попадут в Центральную Европу, в дальнейшем число мигрантов будет только расти. "Вскоре это будут сотни тысяч и позднее, возможно, миллионы. В итоге мы можем получить такое же положение дел, как в 2015 году", - добавил он.
Курц высказал мнение, что люди, прибывающие сейчас к границе, по большей части не являются беженцами, которые бегут из районов Сирии, охваченных войной. "В большинстве это мигранты, которые уже годами живут в Турции. Эти люди не имеют права на статус беженцев в Греции, поскольку в Турции их не преследуют. Но их и их горести используют, превращают в инструмент давления на ЕС", - подчеркнул Курц.
Кацлер Австрии выступил в защиту внешних границ ЕС. "Греки хотят поддержки в защите границ. Австрия готова прийти на помощь финансово, материально и при помощи полицейских", - добавил Курц. По его словам, если внешние границы не будут работать, вновь появятся границы внутри Европы.
5 марта, 13:58Турция отправила спецназ на границу с Грецией
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного". Турция ранее заявляла, что ЕС не выполняет соглашение.