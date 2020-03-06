Курц призвал Европу не поддаваться давлению со стороны Турции

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Канцлер Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что европейские страны не должны поддаваться давлению по вопросу мигрантов со стороны Турции

"Мы переживаем здесь организованную атаку на Грецию со стороны Турции и президента (Тайипа) Эрдогана... Это запланированная и целенаправленная атака, управляемая и организованная государством. Европа не должна поддаваться этому давлению", - заявил Курц в интервью изданиям медиагруппы Funke , отвечая на вопрос о судьбе 13 тысяч беженцев на греческо-турецкой границе.

По мнению Курца, если эти люди в конце концов попадут в Центральную Европу, в дальнейшем число мигрантов будет только расти. "Вскоре это будут сотни тысяч и позднее, возможно, миллионы. В итоге мы можем получить такое же положение дел, как в 2015 году", - добавил он.

Курц высказал мнение, что люди, прибывающие сейчас к границе, по большей части не являются беженцами, которые бегут из районов Сирии, охваченных войной. "В большинстве это мигранты, которые уже годами живут в Турции. Эти люди не имеют права на статус беженцев в Греции, поскольку в Турции их не преследуют. Но их и их горести используют, превращают в инструмент давления на ЕС", - подчеркнул Курц.

Кацлер Австрии выступил в защиту внешних границ ЕС. "Греки хотят поддержки в защите границ. Австрия готова прийти на помощь финансово, материально и при помощи полицейских", - добавил Курц. По его словам, если внешние границы не будут работать, вновь появятся границы внутри Европы.

Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.